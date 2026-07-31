মোবাইলের আসক্তি নয়, নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করার আহ্বান

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. আবদুল্লাহ হারুন বলেছেন, বই না পড়ে কেউ স্মরণীয় ও বরণীয় হতে পারে না। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে নতুন প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত আসক্তি থেকে দূরে রেখে বইমুখী করতে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
শুক্রবার (৩১ জুলাই) খুলনার বয়রাস্থ বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার মিলনায়তনে আয়োজিত বিভাগীয় পর্যায়ের পাঠক সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর এবং বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সহযোগিতায় ‘দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি (তৃতীয় সংশোধিত) প্রকল্প’-এর আওতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
বিভাগীয় কমিশনার বলেন, নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করে তুলতে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের দক্ষ, যোগ্য ও মানবিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে নিয়মিত বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত আসক্তি থেকে দূরে রেখে বই পড়ায় উৎসাহিত করতে হবে। বই মানুষের জ্ঞান, চিন্তা ও মননকে সমৃদ্ধ করে। বই কেনা ও পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠলে জাতিও হবে আরও সমৃদ্ধ।
খুলনা জেলা প্রশাসক হুরে জান্নাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব ও প্রকল্প পরিচালক মো. বিল্লাল হোসেন খান এবং গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পরিচালক (যুগ্ম সচিব) মোছা. মরিয়ম বেগম। স্বাগত বক্তব্য দেন বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগারের সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান মো. সাইফুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় জানানো হয়, বর্তমানে দেশের ৬৪ জেলায় ৭৬টি ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি পরিচালিত হচ্ছে।
পাঠক সমাবেশ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন অতিথিরা। পরে তারা ভ্রাম্যমাণ বইমেলা পরিদর্শন করেন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।
এর আগে বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার প্রাঙ্গণ থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।
উল্লেখ্য, পাঠক সমাবেশ উপলক্ষে বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে চার দিনব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে। পাঁচটি স্টলে ৩০ শতাংশ ছাড়ে বই বিক্রি হচ্ছে। আগামীকাল ১ আগস্ট বইমেলা শেষ হবে।
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