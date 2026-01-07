খুলনা নগরীতে দুর্বৃত্তের গুলিতে যুবক আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে রানা (৩০) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করেছে।
আজ বুধবার রাত ৮টায় নগরীর খানজাহান আলী থানার যাবদিপুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত রানা আড়ংঘাটা থানাধীন তেলিগাতী এলাকার বাসিন্দা হোসেন গাজীর ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে খানজাহান আলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘রাত পৌনে ৮টার দিকে যাবদিপুর বাজারে রানাকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা পরপর দুটি গুলি করে। গুলি দুটি তাঁর বাঁ হাত এবং পিঠে বিদ্ধ হয়।
স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। তবে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার সময় দুর্বৃত্তরা গুলির খোসাসহ একটি দেশীয় তৈরি শুটার গান ফেলে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে সেটি উদ্ধার করেছে। ঘটনার পরপর পুলিশ দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।
