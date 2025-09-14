Ajker Patrika
খুলনায় হোটেলকক্ষ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৪৮
তৌহিদুর রহমান তুহিন। ছবি: সংগৃহীত
তৌহিদুর রহমান তুহিন। ছবি: সংগৃহীত

খুলনা সদর থানার সামনে স্টার হোটেলের একটি কক্ষ থেকে তৌহিদুর রহমান তুহিন (৩৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ রোববার রাত সোয়া ৮টার দিকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই যুবকের বাড়ি লবণচরা থানাধীন মতিয়াখালী পঞ্চম গলি এলাকায়।

মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার সুদর্শন কুমার রায়।

পুলিশের উপকমিশনার বলেন, আজ বেলা ১১টার দিকে তুহিন এক নারীকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে হোটেল স্টারের চতুর্থ তলার ৪০১ নম্বর কক্ষটি ভাড়া নেন। ওই নারী কিছুক্ষণ কক্ষে অবস্থান করে বাইরে চলে যান। বিকেল ৫টার দিকে তুহিনের স্ত্রী স্বামীকে খুঁজতে ওই হোটেলের কক্ষের দরজায় কড়া নাড়তে থাকেন।

ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না হওয়ায় তাঁর মনে সন্দেহ জাগে। পরে তিনি খুলনা সদর থানা-পুলিশকে বিষয়টি অবগত করেন। রাত সোয়া ৮টার দিকে পুলিশের উপস্থিতিতে হোটেলের স্টাফরা দরজার ছিটকিনি ভেঙে ফেলেন। দেখা যায়, তুহিনের দেহ ঘরের ফ্লোরে পড়ে রয়েছে এবং তাঁর মুখ দিয়ে অনবরত ফেনা বের হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারীকে নিয়ে তুহিনের হোটেলে ওঠার বিষয়টি স্ত্রী জেনে যান। পরে তুহিনের স্ত্রী সরাসরি হোটেলে চলে আসেন।

খুলনা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, ‘খবর শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনার পর থেকে তুহিনের কথিত স্ত্রী লাপাত্তা। তার সন্ধানে নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এটা হত্যাকাণ্ড নাকি অন্য কিছু—তদন্ত রিপোর্ট হাতে না এলে কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়।’

বিষয়:

খুলনা বিভাগমরদেহজেলার খবর
