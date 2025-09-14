খুলনায় হোটেলকক্ষ থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা সদর থানার সামনে স্টার হোটেলের একটি কক্ষ থেকে তৌহিদুর রহমান তুহিন (৩৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ রোববার রাত সোয়া ৮টার দিকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই যুবকের বাড়ি লবণচরা থানাধীন মতিয়াখালী পঞ্চম গলি এলাকায়।
মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার সুদর্শন কুমার রায়।
পুলিশের উপকমিশনার বলেন, আজ বেলা ১১টার দিকে তুহিন এক নারীকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে হোটেল স্টারের চতুর্থ তলার ৪০১ নম্বর কক্ষটি ভাড়া নেন। ওই নারী কিছুক্ষণ কক্ষে অবস্থান করে বাইরে চলে যান। বিকেল ৫টার দিকে তুহিনের স্ত্রী স্বামীকে খুঁজতে ওই হোটেলের কক্ষের দরজায় কড়া নাড়তে থাকেন।
ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না হওয়ায় তাঁর মনে সন্দেহ জাগে। পরে তিনি খুলনা সদর থানা-পুলিশকে বিষয়টি অবগত করেন। রাত সোয়া ৮টার দিকে পুলিশের উপস্থিতিতে হোটেলের স্টাফরা দরজার ছিটকিনি ভেঙে ফেলেন। দেখা যায়, তুহিনের দেহ ঘরের ফ্লোরে পড়ে রয়েছে এবং তাঁর মুখ দিয়ে অনবরত ফেনা বের হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারীকে নিয়ে তুহিনের হোটেলে ওঠার বিষয়টি স্ত্রী জেনে যান। পরে তুহিনের স্ত্রী সরাসরি হোটেলে চলে আসেন।
খুলনা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, ‘খবর শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনার পর থেকে তুহিনের কথিত স্ত্রী লাপাত্তা। তার সন্ধানে নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এটা হত্যাকাণ্ড নাকি অন্য কিছু—তদন্ত রিপোর্ট হাতে না এলে কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়।’
খুলনা সদর থানার সামনে স্টার হোটেলের একটি কক্ষ থেকে তৌহিদুর রহমান তুহিন (৩৫) নামের এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ রোববার রাত সোয়া ৮টার দিকে ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ওই যুবকের বাড়ি লবণচরা থানাধীন মতিয়াখালী পঞ্চম গলি এলাকায়।
মরদেহ উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার সুদর্শন কুমার রায়।
পুলিশের উপকমিশনার বলেন, আজ বেলা ১১টার দিকে তুহিন এক নারীকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে হোটেল স্টারের চতুর্থ তলার ৪০১ নম্বর কক্ষটি ভাড়া নেন। ওই নারী কিছুক্ষণ কক্ষে অবস্থান করে বাইরে চলে যান। বিকেল ৫টার দিকে তুহিনের স্ত্রী স্বামীকে খুঁজতে ওই হোটেলের কক্ষের দরজায় কড়া নাড়তে থাকেন।
ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ না হওয়ায় তাঁর মনে সন্দেহ জাগে। পরে তিনি খুলনা সদর থানা-পুলিশকে বিষয়টি অবগত করেন। রাত সোয়া ৮টার দিকে পুলিশের উপস্থিতিতে হোটেলের স্টাফরা দরজার ছিটকিনি ভেঙে ফেলেন। দেখা যায়, তুহিনের দেহ ঘরের ফ্লোরে পড়ে রয়েছে এবং তাঁর মুখ দিয়ে অনবরত ফেনা বের হচ্ছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ধারণা করা হচ্ছে, ওই নারীকে নিয়ে তুহিনের হোটেলে ওঠার বিষয়টি স্ত্রী জেনে যান। পরে তুহিনের স্ত্রী সরাসরি হোটেলে চলে আসেন।
খুলনা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাওলাদার সানওয়ার হুসাইন মাসুম বলেন, ‘খবর শুনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনার পর থেকে তুহিনের কথিত স্ত্রী লাপাত্তা। তার সন্ধানে নগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এটা হত্যাকাণ্ড নাকি অন্য কিছু—তদন্ত রিপোর্ট হাতে না এলে কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়।’
৩০ ঘণ্টা পর সুন্দরবনে সমুদ্রে নিখোঁজ পর্যটক মাহিত আব্দুল্লাহর (১৬) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের কচিখালী অভয়ারণ্যের ডিমের চরের দক্ষিণ পাশে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করেন বন বিভাগ ও কোস্ট গার্ডের সদস্যরা।৪ মিনিট আগে
সাভারে একই পরিবারের তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে স্বামীর লাশ ঝুলন্ত অবস্থায়, সন্তান ও স্ত্রীর লাশ বিছানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাতে সাভারের আশুলিয়া থানার নরসিংহপুরের হা-মীম পোশাক কারখানার তিন নম্বর গেটসংলগ্ন এলাকার একটি টিনশেড বাড়ির১১ মিনিট আগে
আস্তানায় হামলার ৮ দিন পর রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ ঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. নাহিদুর রহমানকে বদলি করা হয়েছে। আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল হায়াত মো. রফিক স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে তাঁকে (মো. নাহিদুর রহমান) ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপপরিচালক রপ্তানি উন্নয়ন১৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর বাউফলে মোবাইল ফোনে ভিডিও করায় এক শিশুকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে বাউফল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমানের বিরুদ্ধে। গত শুক্রবার সকালে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে