চার ওসিকে খুলনার বাইরে বদলি

খুলনা মহানগর পুলিশের (কেএমপি) চার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওসি) খুলনার বাইরে বদলি করা হয়েছে।
লবণচরা থানার ওসি মো. তুহিনুজ্জামানকে রাজশাহী রেঞ্জে, খানজাহান আলী থানার ওসি হাওলাদার সানওয়ার হোসাইন মাসুমকে বরিশাল রেঞ্জে, হরিণটানা থানার ওসি শেখ খায়রুল বাশরকে বরিশাল রেঞ্জে এবং খুলনা সদর থানার ওসি কবির হোসেনকে রাজশাহী রেঞ্জে বদলি করা হয়েছে।
২৬ এপ্রিলের মধ্যে এই চার কর্মকর্তাকে ছাড়পত্র নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এ কে এম আওলাদ হোসেন স্বাক্ষরিত আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করতে গিয়ে উপসহকারী প্রকৌশলী তরিকুল ইসলাম মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার শিবপুর বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
রামুতে কালু বড়ুয়া (৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ সোমবার ভোরে উপজেলার ফতেখাঁরকুল ইউনিয়নের পূর্ব মেরংলোয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় টাম্বু বড়ুয়া নামের এক যুবক ছুরিসহ পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।২৩ মিনিট আগে
শরীয়তপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের পুরো প্যানেল নির্বাচন ছাড়াই জয়লাভ করেছে। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট শাহাদাৎ হোসেন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ করেন।২৯ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ শহরের সড়কের ফুটপাত দখল ও অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন (নাসিক)। আজ সোমবার নগরীর চাষাঢ়া জিয়া হলের সামনে থেকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।৩৪ মিনিট আগে