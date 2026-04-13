খুলনা

চার ওসিকে খুলনার বাইরে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা
খুলনা মহানগর পুলিশের (কেএমপি) চার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের (ওসি) খুলনার বাইরে বদলি করা হয়েছে।

লবণচরা থানার ওসি মো. তুহিনুজ্জামানকে রাজশাহী রেঞ্জে, খানজাহান আলী থানার ওসি হাওলাদার সানওয়ার হোসাইন মাসুমকে বরিশাল রেঞ্জে, হরিণটানা থানার ওসি শেখ খায়রুল বাশরকে বরিশাল রেঞ্জে এবং খুলনা সদর থানার ওসি কবির হোসেনকে রাজশাহী রেঞ্জে বদলি করা হয়েছে।

২৬ এপ্রিলের মধ্যে এই চার কর্মকর্তাকে ছাড়পত্র নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক এ কে এম আওলাদ হোসেন স্বাক্ষরিত আদেশে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

