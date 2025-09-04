খুলনায় শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, কিশোর গ্রেপ্তার

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় চার বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ এক কিশোরকে (১৭) গ্রেপ্তার করেছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাকে নগরীর লবণচরা থানাধীন দক্ষিণ হরিণটানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) এ তথ্য জানান লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুজ্জামান। গ্রেপ্তার হওয়া কিশোর ওই এলাকার বাসিন্দা।
এর আগে সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চার বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে ওই কিশোর। বর্তমানে ধর্ষণের শিকার ওই শিশু খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গ্রেপ্তার কিশোরকে আদালতের নির্দেশে যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়।
লবণচরা থানার ওসি তৌহিদুজ্জামান বলেন, ধর্ষণের শিকার শিশুটির পরিবার কিশোরের বাড়ির ভাড়াটে। সোমবার ঘরে কেউ না থাকার সুযোগে শিশুটিকে ধর্ষণ করে কিশোর। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে শিশুটির বাবা মঙ্গলবার থানায় এসে লিখিত অভিযোগ দিলে পুলিশ কিশোরকে গ্রেপ্তার করে। পরে আদালতের নির্দেশে যশোর শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়।
