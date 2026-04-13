ঢাকায় হাসপাতালে চাঁদাবাজি মামলার প্রধান আসামি মঈন গ্রেপ্তার

রাজধানীর শ্যামলী এলাকায় সিকেডি হাসপাতালে চাঁদাবাজির ঘটনায় করা মামলার মূল অভিযুক্ত আসামি মো. মঈন উদ্দিনকে (৪২) নড়াইল জেলার কালিয়া থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছেন র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)-৬ খুলনার সদস্যরা। আজ সোমবার বিকেলে র্যাব-৬-এর এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে র্যাব-৬, সিপিসি-৩, যশোর ক্যাম্পের একটি দল আজ ভোরে নড়াইল জেলার কালিয়া থানার অন্তর্গত দাদন্তলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে মো. মফিজুর রহমানের ছেলে মো. মঈন উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে।
মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে র্যাব জানায়, মঈন উদ্দিন অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগকারীর কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। ক্রমাগত হুমকির অংশ হিসেবে ১০ এপ্রিল অভিযুক্ত ব্যক্তিরা টাকা আদায়ের জন্য শ্যামলীতে অভিযোগকারীর বাসভবনে গিয়েছিলেন। অভিযোগকারী টাকা দিতে অস্বীকার করলে তাঁরা তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভয়ভীতি ও হুমকি দেন বলে অভিযোগ উঠেছে।
এ ঘটনার পর সিকেডি হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারের ইনচার্জ মো. আবু হানিফ বাদী হয়ে মঈন উদ্দিনসহ সাত থেকে আটজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বিরুদ্ধে শেরেবাংলা নগর থানায় একটি মামলা করেন।
র্যাব কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, গ্রেপ্তার মঈনকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনি কার্যক্রমের জন্য তাঁকে শেরেবাংলা নগর থানায় হস্তান্তর করা হবে।
