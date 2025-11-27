খুলনায় বাস টার্মিনাল এলাকায় অভিযানে ৩০ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) ও খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) যৌথ অভিযানে নগরীর সোনাডাঙ্গা বাস টার্মিনাল এলাকায় ৩০টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত বাস টার্মিনালের পাশে ময়ূরী সড়কে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা দোকানপাট ও বিভিন্ন পরিবহনের কাউন্টারগুলো ভেঙে দেওয়া হয়।
এ সময় অন্তত ৩০টি স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। তবে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই দীর্ঘদিন ব্যক্তিমালিকের কাছ থেকে ইজারা কিংবা ভাড়া নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। যা বেআইনিভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
কেডিএ কর্তৃপক্ষ জানায়, অবৈধ জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপনা তৈরি করে দীর্ঘদিন দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল। বারবার তাঁদের নোটিশ দিয়ে সরে যেতে বলা হয়েছে। মাইকিংও করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সরে না যাওয়ায় সেগুলো উচ্ছেদ করা হলো। ৩০টির মতো স্থাপনা ভাঙা হয়েছে। আরও কিছু স্থাপনা আছে, যেগুলোর মালিক ওয়াদা করেছেন দ্রুত সময়ের মধ্যে স্থাপনা সরিয়ে নিয়ে জায়গা খালি করে দেবেন।
তবে দোকান ও পরিবহন কাউন্টার-সংশ্লিষ্টরা জানান, অনেকেই এখানে ব্যক্তিমালিকানাধীন জায়গা ভাড়া নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। বিষয়টি নিয়ে একটি সঠিক নীতিমালা দেওয়ার জন্য কেডিএকে জানালে, সেটি তারা না শুনে হঠাৎ তাঁদের সম্পদ গুঁড়িয়ে দিয়েছে।
ব্যবসায়ীরা আরও বলেন, ‘কেডিএ বলেছিল দোকানগুলো থাকবে, কিন্তু কাউন্টারগুলো অপসারণ করতে হবে। সে জন্য তিন মাসের একটি সময় চেয়ে নেওয়া হয়েছে। কাউন্টার মালিকেরাও সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহের মাথায় এসে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিল। এতে কম্পিউটার, এসি, চেয়ার, টেবিলসহ সব আসবাব নষ্ট হয়ে গেছে। কোনো কিছু বের করারও সুযোগ দেইনি। ফলে আমরা আরও বেশি অসহায় হয়ে পড়েছি।’
কেডিএর পরিদর্শক (স্টেট) মিরাজ হোসেন বলেন, ‘বারবার তাদের জায়গা খালি করার কথা বললেও তারা কর্ণপাত করেনি। এ জন্য আমরা ভেঙে দিলাম।’ তিনি আরও জানান, ময়ূরী সড়কটি ৬০ ফুট চাওড়া করা হবে। এ জন্য বাজেটও অনুমোদন হয়েছে, কিন্তু জায়গা খালি না করায় সড়ক উন্নয়নের কাজ করা যাচ্ছে না।
নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আজ বৃহস্পতিবার বরিশাল সদর উপজেলার চরমোনাই মাঠে তিন দিনব্যাপী মাহফিলের দ্বিতীয় দিনে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. আ ফ ম খালেদ বলেন, ‘আমার বিষয়ে আপনাদের প্রত্যাশা অনেক বেশি; কিন্তু আমার সীমাবদ্ধতা আছে। সেই সীমাবদ্ধতা মেনেই কাজ করতে হয়।’
ইসলামী আন্দোলনের আমির চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, ‘আমি কোথাও নির্বাচনে প্রার্থী হই নাই, ফলে মন্ত্রী হওয়ারও কোনো সুযোগ নাই। তারপরেও আমাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য দেশকে একটি ভালো অবস্থায় নেওয়া।’
এ সময় ইসলামী আন্দোলনের প্রেসিডিয়াম সদস্য মাওলানা সৈয়দ মোসাদ্দেক বিল্লাহ আল মাদানী, মহাসচিব অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুস আহমদ, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলার কেশরহাট এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্লাওয়ার মিলকে জরিমানা করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) উদ্যোগে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।
বিএসটিআই জানিয়েছে, গুণগত মানসনদ (সিএম লাইসেন্স) ছাড়া আটা, ময়দা ও গমের ভুসিপণ্য উৎপাদন ও বিক্রি করে আসছিল ‘রাজশাহী ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ডাউল মিল’ নামের প্রতিষ্ঠানটি। তারা তাদের পণ্যের মোড়কে অবৈধভাবে বিএসটিআইয়ের মানচিহ্নও ব্যবহার করছিল।
এ জন্য বিএসটিআই আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) জোবায়দা সুলতানা।
এতে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন বিএসটিআইয়ের বিভাগীয় কার্যালয়ের সার্টিফিকেশন মার্কস উইংয়ের কর্মকর্তা প্রকৌশলী জুনায়েদ আহমেদ।
ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহ সদরের হুদা-ধনঞ্জয়পুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষে সংঘর্ষ ও বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত থেমে থেমে এ সংঘর্ষ চলে।
আহতদের মধ্যে আনারুল ইসলাম (৪৫) ও মনিরুল ইসলাম (৩৭) নামের দুজনকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। বর্তমানে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ টহল দিচ্ছে। তবে এ ঘটনায় এখনো থানায় কোনো মামলা হয়নি এবং কোনো আটকের ঘটনা ঘটেনি।
জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ফুরসুন্দি ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক জাহিদ বিশ্বাস এবং ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি শাহাবুর রহমানের সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। সম্প্রতি স্থানীয় কিছু লোক বিএনপিতে যোগ দেন।
এ নিয়ে দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে কয়েক দিন আগে পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র, ঢাল, সুরকি নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে ১০ জন আহত হন এবং ভাঙচুর করা হয় আল আমিন, আদরী বেগমসহ উভয় পক্ষের তিনটি বাড়ি।
ভুক্তভোগী আল আমিনের বাড়িতে গিয়ে কাউকেই পাওয়া যায়নি। তাঁর পার্শ্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিক আদরী বেগম বলেন, ‘সকালে হঠাৎ করেই অনেক মানুষ এসে হামলা ও মারামারি শুরু করে। একপর্যায়ে পাশের বাড়ির ছাদে উঠে নারী ও পুরুষেরা ইট নিক্ষেপ করতে থাকে আমার বাড়িতে। এতে বাড়ির চালার টিন ভেঙে যায়। পাশের একটি ভাঙা ঘরও আবার ভেঙেছে তারা। কেউ প্রতিবাদ করতে পারেনি। নারীদের গলায়ও রামদা ধরে ছিল। খুবই ভয়ে মধ্যে ছিলাম ওই সময়টুকু।’
জানতে চাইলে ফুরসুন্দি ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক জাহিদ বিশ্বাস বলেন, ‘এখানে ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে এসব ঘটনা ঘটছে। এক মাস ধরে বিপরীত পক্ষ এসব করে বেড়াচ্ছে। এখানে আমাদের তো কোনো দোষ নেই। শাহাবুররা দলে লোকজন নিয়ে এসব করে বেড়াচ্ছে।’
ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সভাপতি শাহাবুর রহমান বলেন, ‘কয়েক মাস ধরেই এমন হামলার চেষ্টা চলছে। ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষ্মীপুর গ্রামের কিছু মানুষ অন্য দল থেকে বিএনপিতে যোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যায়। এটা তাদের সহ্য হচ্ছিল না। যে কারণে জাহিদ বিশ্বাস তার লোকজন নিয়ে এদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে, কেন আমাদের সঙ্গে আসল। মূলত এসব বিষয় নিয়েই সকালে তারা আমাদের সমর্থকদের ওপর হামলা করে।’
এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘দুই পক্ষের মধ্যে সামাজিক আধিপত্য বিস্তারের জেরে ঘটনাটি ঘটেছে। কয়েক মাস ধরেই বিরোধ বিদ্যমান ছিল। সকালে সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকাটিতে অতিরিক্ত পুলিশ টহল দিচ্ছে।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) দুর্নীতি বন্ধ করতে অবিলম্বে অনিয়মে জড়িত কর্মকর্তাদের অপসারণ এবং একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করে সব বরাদ্দের অডিট করার নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫।
আজ বৃহস্পতিবার প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে তিন মামলার রায় দেওয়ার সময় এ নির্দেশ দেন বিচারক আব্দুল্লাহ আল মামুন।
যাঁরা আইন মেনে কাজ করেন না, তাঁদের কোনো দপ্তরের দায়িত্বে রাখা ঠিক না বলে মন্তব্য করেছেন বিচারক।
রায়ের পর্যবেক্ষণে আদালত বলেন, ‘শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা এই মামলার কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায়, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আইন না মেনে কাজ করেছেন। যাঁরা আইন না মেনে কাজ করেন, তাঁদের দায়িত্বে রাখা ঠিক না।’
রাজউক এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পর্যবেক্ষণ জারি করে আদালত বলেন, তারা ধারাবাহিকভাবে নিয়ম লঙ্ঘন করে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারসহ অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিকে সুবিধা দিয়েছে, যা ‘এলিট ক্যাপচার’ বা অভিজাতদের দ্বারা ক্ষমতা দখলের প্রমাণ।
আদালত বলেছেন, এই কমিটিতে নগর পরিকল্পনাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞদের রাখা প্রয়োজন। রাজউকের প্লট বা ফ্ল্যাট বরাদ্দ দেওয়ার যে প্রক্রিয়া (সিস্টেম) তা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি কমাতে ‘ডিজিটাল লটারি সিস্টেম’ চালু এবং ‘হুইসেল ব্লোয়িং সিস্টেম’ জোরদার করার কথাও বলেছেন আদালত। এসব কাজ মনিটরিং করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি ও গঠন করা উচিত বলে আদালত মন্তব্য করেন।
পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে রাজউকের প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে আজ তিন মামলায় রায় দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫। তিন মামলায় শেখ হাসিনাকে ২১ বছর কারাদণ্ড এবং তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে পাঁচ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য আসামিদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং একজনকে খালাস দেওয়া হয়। যাদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন অংকের জরিমানাও করা হয়।
