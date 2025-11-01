বাসা ভাড়া নেওয়ার কথা বলে ঢুকে গৃহবধূর হাত-পা বেঁধে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট, গ্রেপ্তার ৩

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনা নগরীতে বাসা দেখার কথা বলে গৃহবধূর হাত-পা বেঁধে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করেছে এক প্রতারক চক্র। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে খুলনা সদর থানা-পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আরিফ হাসান রাসেল (২৯), মারিয়া আক্তার মুন্নি (১৯) ও কলি পান্ডে (৪৫)।
পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার এলাকায় চয়ন কুমার মণ্ডল নামের এক ব্যক্তি ফেসবুকে বাসাভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞাপন দেন। ওই বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে গতকাল শুক্রবার বিকেলে এক পুরুষ ও দুই নারী বাসা দেখতে গিয়ে চয়নের স্ত্রী প্রতিমা মণ্ডলকে পিস্তল ঠেকিয়ে জিম্মি করে ফেলেন। পরে তাঁকে বেঁধে রেখে ঘর থেকে ৬২ হাজার টাকা ও প্রায় দুই ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যান তাঁরা।
ঘটনার পর চয়ন মণ্ডল খুলনা সদর থানায় মামলা করেন। পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গতকাল গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে খানজাহান আলী রোডের একটি বাড়ি থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকে একটি পিস্তলসদৃশ লাইটার, তিনটি মোবাইল ফোনসহ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।
জানতে চাইলে সদর থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা লুটের কথা স্বীকার করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
খুলনা নগরীতে বাসা দেখার কথা বলে গৃহবধূর হাত-পা বেঁধে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করেছে এক প্রতারক চক্র। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে খুলনা সদর থানা-পুলিশ।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আরিফ হাসান রাসেল (২৯), মারিয়া আক্তার মুন্নি (১৯) ও কলি পান্ডে (৪৫)।
পুলিশের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে, নগরীর পূর্ব বানিয়াখামার এলাকায় চয়ন কুমার মণ্ডল নামের এক ব্যক্তি ফেসবুকে বাসাভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞাপন দেন। ওই বিজ্ঞাপনের সূত্র ধরে গতকাল শুক্রবার বিকেলে এক পুরুষ ও দুই নারী বাসা দেখতে গিয়ে চয়নের স্ত্রী প্রতিমা মণ্ডলকে পিস্তল ঠেকিয়ে জিম্মি করে ফেলেন। পরে তাঁকে বেঁধে রেখে ঘর থেকে ৬২ হাজার টাকা ও প্রায় দুই ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে পালিয়ে যান তাঁরা।
ঘটনার পর চয়ন মণ্ডল খুলনা সদর থানায় মামলা করেন। পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গতকাল গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে খানজাহান আলী রোডের একটি বাড়ি থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের কাছ থেকে একটি পিস্তলসদৃশ লাইটার, তিনটি মোবাইল ফোনসহ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে।
জানতে চাইলে সদর থানার ওসি মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা লুটের কথা স্বীকার করেছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্তে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।২৬ মিনিট আগে
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য৩০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ)গণ-অনশন কর্মসূচি...৩৫ মিনিট আগে
চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুসা নাসের চৌধুরী। অভিযানে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল রানা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আহসান হাবিব এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডিকসির বিলে অবৈধভাবে সোঁতি বাঁধ দিয়ে পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে মাছ শিকার করছিলেন কয়েকজন অসাধু মাছশিকারি। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়।
এ ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আব্দুল মতিন বলেন, ১৯৫০ সালের মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে অভিযান চালিয়ে পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে।
ইউএনও বলেন, ‘অবৈধ সোঁতি বাঁধের বিরুদ্ধে আমাদের এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। অবৈধ সোঁতি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করতে দেওয়া হবে না।’
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুসা নাসের চৌধুরী। অভিযানে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সোহেল রানা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আহসান হাবিব এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ডিকসির বিলে অবৈধভাবে সোঁতি বাঁধ দিয়ে পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে মাছ শিকার করছিলেন কয়েকজন অসাধু মাছশিকারি। এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়।
এ ব্যাপারে জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আব্দুল মতিন বলেন, ১৯৫০ সালের মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে অভিযান চালিয়ে পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলে অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে।
ইউএনও বলেন, ‘অবৈধ সোঁতি বাঁধের বিরুদ্ধে আমাদের এ ধরনের অভিযান চলমান থাকবে। অবৈধ সোঁতি বাঁধ দিয়ে মাছ শিকার করতে দেওয়া হবে না।’
খুলনা নগরীতে বাসা দেখার কথা বলে গৃহবধূর হাত-পা বেঁধে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করেছে এক প্রতারক চক্র। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে খুলনা সদর থানা-পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।২৬ মিনিট আগে
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য৩০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ)গণ-অনশন কর্মসূচি...৩৫ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ওই নেতা হলেন সালাউদ্দিন আহমেদ সওদাগর। তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাকলিয়া থানার সভাপতি বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্রগুলো।
এর আগে সকালে গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে থানার সামনে জড়ো হতে থাকেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতা-কর্মীরা। পরে দলটির নেতারা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলটির নেতৃবৃন্দ থানায় এসেছিলেন। পরে ওনাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। এ ছাড়া আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
থানার সামনে বিক্ষোভের সময় নেতারা দাবি করেন, ব্যবসায়িক বিরোধ নিয়ে একটি পক্ষ ইসলামী আন্দোলনের নেতা সালাউদ্দিন আহমেদকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মে মাসে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের হওয়া একটি মামলায় পাঁচলাইশ থানা-পুলিশ শনিবার সালাউদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। পরে বিকেলে ওই নেতাকে আদালতে পাঠানো হয়।
এর আগে গত ১৯ জুন হাবিবুর রহমান নামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রামের আরও নেতাকে আটকের প্রতিবাদে চান্দগাঁও থানা ঘেরাও করেছিল দলটির নেতা-কর্মীরা। পরে বিক্ষোভের মুখে পরদিন ওই নেতাকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ওই নেতা হলেন সালাউদ্দিন আহমেদ সওদাগর। তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের বাকলিয়া থানার সভাপতি বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্রগুলো।
এর আগে সকালে গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে থানার সামনে জড়ো হতে থাকেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নেতা-কর্মীরা। পরে দলটির নেতারা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেন।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলায়মান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দলটির নেতৃবৃন্দ থানায় এসেছিলেন। পরে ওনাদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করা হয়। এ ছাড়া আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’
থানার সামনে বিক্ষোভের সময় নেতারা দাবি করেন, ব্যবসায়িক বিরোধ নিয়ে একটি পক্ষ ইসলামী আন্দোলনের নেতা সালাউদ্দিন আহমেদকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মে মাসে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের হওয়া একটি মামলায় পাঁচলাইশ থানা-পুলিশ শনিবার সালাউদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করে। পরে বিকেলে ওই নেতাকে আদালতে পাঠানো হয়।
এর আগে গত ১৯ জুন হাবিবুর রহমান নামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চট্টগ্রামের আরও নেতাকে আটকের প্রতিবাদে চান্দগাঁও থানা ঘেরাও করেছিল দলটির নেতা-কর্মীরা। পরে বিক্ষোভের মুখে পরদিন ওই নেতাকে ছেড়ে দেয় পুলিশ।
খুলনা নগরীতে বাসা দেখার কথা বলে গৃহবধূর হাত-পা বেঁধে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করেছে এক প্রতারক চক্র। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে খুলনা সদর থানা-পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।২৬ মিনিট আগে
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য৩০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ)গণ-অনশন কর্মসূচি...৩৫ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন।
আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. মজিবর রহমান লেবু এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
গত ৫ এপ্রিল চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠার পর জেলা বিএনপি ওই দুই নেতাকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠায়। পরে ১৫ এপ্রিল রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।
বিভিন্ন অভিযোগে বহিষ্কৃত অন্যদের আবারও দলে ফেরানো হবে কিনা জানতে চাইলে জেলা বিএনপি সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এখন যেহেতু নির্বাচন এসে গেছে। সবারই দলে একটা ভূমিকা আছে। দলকে ওনারাও ভালোবাসেন। তাই তাঁদের স্থগিতাদেশ দল প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আর মুচলেকা দিয়েছে, এ জন্য তাঁদের দলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন।
আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং দলের নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কার্যকলাপের জন্য সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির সহসভাপতি মো. মজিবর রহমান লেবু এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
গত ৫ এপ্রিল চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠার পর জেলা বিএনপি ওই দুই নেতাকে বহিষ্কারের সুপারিশ করে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে চিঠি পাঠায়। পরে ১৫ এপ্রিল রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে তাঁদের বহিষ্কারের বিষয়টি জানানো হয়।
বিভিন্ন অভিযোগে বহিষ্কৃত অন্যদের আবারও দলে ফেরানো হবে কিনা জানতে চাইলে জেলা বিএনপি সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, এখন যেহেতু নির্বাচন এসে গেছে। সবারই দলে একটা ভূমিকা আছে। দলকে ওনারাও ভালোবাসেন। তাই তাঁদের স্থগিতাদেশ দল প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। আর মুচলেকা দিয়েছে, এ জন্য তাঁদের দলে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।
খুলনা নগরীতে বাসা দেখার কথা বলে গৃহবধূর হাত-পা বেঁধে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করেছে এক প্রতারক চক্র। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে খুলনা সদর থানা-পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ)গণ-অনশন কর্মসূচি...৩৫ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) গণ-অনশন কর্মসূচি থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে অনশন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্কপ কেন্দ্রীয় নেতা ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন।
কর্মসূচি চলাকালে আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এনসিটি বর্তমানে দেশের সবচেয়ে সফল কনটেইনার টার্মিনাল। অথচ এটিকে বিদেশি কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও আত্মঘাতী। এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।’
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত বলেন, ‘বিগত সরকারের সময়ে নেওয়া এই একতরফা সিদ্ধান্ত বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহাল রেখেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশের কৌশলগত সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার এই চক্রান্ত জনগণ কখনোই মেনে নেবে না। সরকারকে অবশ্যই এনসিটি ও লালদিয়ারচর ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, অন্যথায় হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে চট্টগ্রাম অচল করে দেওয়া হবে।’
সভাপতির বক্তব্যে কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, ‘রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো জনগণের সম্পদ রক্ষা করা, বিক্রি বা ইজারা দেওয়া নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। একই সঙ্গে বন্দর শ্রমিকদের হয়রানি ও অযৌক্তিক কারণ দর্শানো নোটিশের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।’
বক্তারা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সাম্প্রতিক গণবিজ্ঞপ্তিতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে বলেন, প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা বা পুলিশি বাধা দিয়ে কোনো ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করা যায়নি, এবারও যাবে না। শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের অধিকার আদায়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।
সরকার যদি অবিলম্বে এনসিটি ও লালদিয়ারচর ইজারা বাতিলের ঘোষণা না দেয়, তবে সার্বিক কর্মবিরতি, চট্টগ্রামে হরতাল ও বন্দর অবরোধসহ আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
টিইউসির কেন্দ্রীয় সংগঠক ফজলুল কবির মিন্টুর সঞ্চালনায় অনশনে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহ আলম, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের খোরশেদুল আলম, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শ ম জামাল উদ্দিন, ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার নেতা আল কাদেরী জয়, গণমুক্তি ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি রাজা মিয়া, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার সভাপতি মিরাজ উদ্দিন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন জেলা আহ্বায়ক জাহেদুন্নবী কনক, টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মছিউদ্দৌলা, স্কপের যুগ্ম আহ্বায়ক রিজোয়ানুর রহমান খান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক হেলাল উদ্দিন কবির, বিএলএফ চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সভাপতি নুরুল আবসার তৌহিদ।
চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ও লালদিয়ারচর টার্মিনাল ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করলে হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। শনিবার (১ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের (স্কপ) গণ-অনশন কর্মসূচি থেকে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাধারণ সম্পাদক ও বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে অনশন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন স্কপ কেন্দ্রীয় নেতা ও জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন।
কর্মসূচি চলাকালে আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ও আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন এনসিটি বর্তমানে দেশের সবচেয়ে সফল কনটেইনার টার্মিনাল। অথচ এটিকে বিদেশি কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের হাতে তুলে দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও আত্মঘাতী। এই সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।’
বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি) চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি ও শ্রম সংস্কার কমিশনের সদস্য তপন দত্ত বলেন, ‘বিগত সরকারের সময়ে নেওয়া এই একতরফা সিদ্ধান্ত বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বহাল রেখেছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। দেশের কৌশলগত সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার এই চক্রান্ত জনগণ কখনোই মেনে নেবে না। সরকারকে অবশ্যই এনসিটি ও লালদিয়ারচর ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে, অন্যথায় হরতাল, অবরোধসহ কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে চট্টগ্রাম অচল করে দেওয়া হবে।’
সভাপতির বক্তব্যে কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, ‘রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো জনগণের সম্পদ রক্ষা করা, বিক্রি বা ইজারা দেওয়া নয়। অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। একই সঙ্গে বন্দর শ্রমিকদের হয়রানি ও অযৌক্তিক কারণ দর্শানো নোটিশের মাধ্যমে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।’
বক্তারা চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সাম্প্রতিক গণবিজ্ঞপ্তিতে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে বলেন, প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা বা পুলিশি বাধা দিয়ে কোনো ন্যায্য আন্দোলনকে দমন করা যায়নি, এবারও যাবে না। শ্রমিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের অধিকার আদায়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাবে।
সরকার যদি অবিলম্বে এনসিটি ও লালদিয়ারচর ইজারা বাতিলের ঘোষণা না দেয়, তবে সার্বিক কর্মবিরতি, চট্টগ্রামে হরতাল ও বন্দর অবরোধসহ আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।
টিইউসির কেন্দ্রীয় সংগঠক ফজলুল কবির মিন্টুর সঞ্চালনায় অনশনে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি শাহ আলম, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি এস কে খোদা তোতন, ট্রেড ইউনিয়ন সংঘের খোরশেদুল আলম, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শ ম জামাল উদ্দিন, ডক শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক তসলিম হোসেন সেলিম, বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখার নেতা আল কাদেরী জয়, গণমুক্তি ইউনিয়ন চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি রাজা মিয়া, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট চট্টগ্রাম নগর শাখার সভাপতি মিরাজ উদ্দিন, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন জেলা আহ্বায়ক জাহেদুন্নবী কনক, টিইউসি চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মছিউদ্দৌলা, স্কপের যুগ্ম আহ্বায়ক রিজোয়ানুর রহমান খান, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম জেলা শাখার আহ্বায়ক হেলাল উদ্দিন কবির, বিএলএফ চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সভাপতি নুরুল আবসার তৌহিদ।
খুলনা নগরীতে বাসা দেখার কথা বলে গৃহবধূর হাত-পা বেঁধে টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করেছে এক প্রতারক চক্র। এ ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে খুলনা সদর থানা-পুলিশ।১ ঘণ্টা আগে
পাবনার চাটমোহর উপজেলার পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়নের ডিকসির বিলের অবৈধ সোঁতি বাঁধ অপসারণ করা হয়েছে। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মৎস্য দপ্তর এই অভিযান চালায়।২৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এক নেতাকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পাঁচলাইশ থানা ঘিরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। শনিবার দুপুরের পর নগরের পাঁচলাইশ থানার সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।২৬ মিনিট আগে
চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত সিরাজগঞ্জ জেলা বিএনপির দুই নেতাকে প্রাথমিক সদস্যপদ ফিরিয়ে দিয়েছে দলটি। তাঁরা হলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি মজিবর রহমান লেবু ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাশেদুল হাসান রঞ্জন। আজ শনিবার (১ নভেম্বর) দুপুরে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য৩০ মিনিট আগে