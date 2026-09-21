খুলনায় কুরিয়ারকর্মীকে দুর্বৃত্তদের গুলি

খুলনায় কুরিয়ার সার্ভিসের পণ্য ডেলিভারি দিতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের গুলিতে কাজী সাজ্জাদ (২৫) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে খুলনা মহানগরীর টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোডে এ ঘটনা ঘটে।
আহত সাজ্জাদ টুটপাড়া এলাকার কাজী কামালের ছেলে। তিনি পাঠাও কুরিয়ার সার্ভিসে ডেলিভারিম্যান হিসেবে কর্মরত।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মোটরসাইকেলে করে কুরিয়ারের পণ্য ডেলিভারি দিতে টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোডে যান সাজ্জাদ। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে তাঁর বাম পায়ে গুলি লাগে। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লোকমান হোসেন রিপন জানান, টুটপাড়া এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী রাব্বি, জিতু ও জিসান এ হামলা চালিয়েছে। ঠিক কী কারণে ওই যুবকের ওপর এই হামলার ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং জড়িত ব্যক্তিদের আটকের চেষ্টা চলছে।
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