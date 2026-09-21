Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনায় কুরিয়ারকর্মীকে দুর্বৃত্তদের গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৪৫
খুলনায় কুরিয়ারকর্মীকে দুর্বৃত্তদের গুলি
প্রতীকী ছবি

খুলনায় কুরিয়ার সার্ভিসের পণ্য ডেলিভারি দিতে গিয়ে দুর্বৃত্তদের গুলিতে কাজী সাজ্জাদ (২৫) নামের এক যুবক আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে খুলনা মহানগরীর টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোডে এ ঘটনা ঘটে।

আহত সাজ্জাদ টুটপাড়া এলাকার কাজী কামালের ছেলে। তিনি পাঠাও কুরিয়ার সার্ভিসে ডেলিভারিম্যান হিসেবে কর্মরত।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মোটরসাইকেলে করে কুরিয়ারের পণ্য ডেলিভারি দিতে টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোডে যান সাজ্জাদ। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে তাঁর বাম পায়ে গুলি লাগে। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লোকমান হোসেন রিপন জানান, টুটপাড়া এলাকার চিহ্নিত সন্ত্রাসী রাব্বি, জিতু ও জিসান এ হামলা চালিয়েছে। ঠিক কী কারণে ওই যুবকের ওপর এই হামলার ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং জড়িত ব্যক্তিদের আটকের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

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