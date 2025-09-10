Ajker Patrika
> সারা দেশ
> খুলনা

খুলনায় লুট হওয়া ৪১টি গুলিসহ আটক ২

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় গুলিসহ আটক দুজন। ছবি: সংগৃহীত
খুলনায় গুলিসহ আটক দুজন। ছবি: সংগৃহীত

গত ৫ আগস্ট খুলনায় রেডিও সেন্টার থেকে লুট হওয়া ৪১টি চায়নিজ রাইফেলের তাজা গুলি ও ৪টি চায়নিজ রাইফেলের চার্জারসহ দুজনকে আটক করেছে কেএমপির ডিবি পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে খুলনা মহানগরীর শেরে বাংলা রোডে লায়নস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

খুলনা মহানগরীর ডিবির ওসি তৈমুর ইসলাম জানান, ৫ আগস্ট খুলনা রেডিও সেন্টার থেকে লুট হওয়া গুলিসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। আটক রাহুল খুলনা সদর থানাধীন বানিয়াখামার এলাকার বাসিন্দা মো. বাবুলের ছেলে এবং অপরজন সম্রাট বাগমারা স্কুল গলি রোড এলাকার বাসিন্দা মিজানুর রহমানের ছেলে। তাঁদের বিরুদ্ধে সোনাডাঙ্গা থানায় অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

খুলনা জেলাআটকপুলিশখুলনা বিভাগখুলনাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাবি ছাত্রদলের সভাপতির বেয়াদবি ছুটায় দেব: জামায়াত নেতা সাঈদের ফেসবুক পোস্ট

বিবৃতি দিয়ে রাত ১০টার পর থেকে নেপালের নিয়ন্ত্রণ নিল সেনাবাহিনী

ডাকসুর ফলাফল ঘোষণায় বিলম্বের কারণ জানালেন রিটার্নিং কর্মকর্তা

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন নেপালের সেনাপ্রধান

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

সম্পর্কিত

দ্বিতীয় দিনের মতো এক্সপ্রেসওয়েতে চলছে অবরোধ

দ্বিতীয় দিনের মতো এক্সপ্রেসওয়েতে চলছে অবরোধ

নছিমন খাদে পড়ে গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু

নছিমন খাদে পড়ে গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু

সুশাসন ও কার্যকর নীতির সংস্কার ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

সুশাসন ও কার্যকর নীতির সংস্কার ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

খুলনায় লুট হওয়া ৪১টি গুলিসহ আটক ২

খুলনায় লুট হওয়া ৪১টি গুলিসহ আটক ২