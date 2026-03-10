খুমেকে নির্মাণাধীন ভবন থেকে পড়ে মিস্ত্রির মৃত্যু

খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ থেকে পড়ে বজলু (৫০) নামের এক সেন্টারিং মিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১০ মার্চ) দুপুর ১২টার দিকে হাসপাতালটিতে নির্মাণাধীন ক্যানসার ইউনিটের ১৫তলা থেকে পড়ে মারা যান ওই মিস্ত্রি। লাশ মর্গে রয়েছে।
নিহত মিস্ত্রি সাতক্ষীরা সদরের কুশখালী এলাকার বাসিন্দা বাবর আলীর ছেলে বলে জানা গেছে।
সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম জানান, দুপুর ১২টার দিকে ১৫তলা ভবনের ছাদের রড বাঁধছিলেন মিস্ত্রি বজলু। এ সময় পা পিছলে তিনি নিচে পড়ে যান। ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। লাশের সুরাতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।
ওসি বলেন, পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা শেষে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
