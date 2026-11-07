সুন্দরবনের ‘জোনাব বাহিনীর’ প্রধান জোনাব গ্রেপ্তার
সুন্দরবনের কুখ্যাত ডাকাত জোনাব বাহিনীর প্রধান জোনাব আলীকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি-৬)। গতকাল শুক্রবার রাত ১১টার দিকে খুলনা মহানগরীর হরিণটানা থানার কৈয়া বাজার এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার জোনাব আলী সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার পদ্মপুকুর এলাকার মৃত কেরামত আলীর ছেলে।
আজ শনিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে এসআরবি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাত ১১টার দিকে এসআরবি-৬-এর একটি দল কৈয়া বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় সুন্দরবনের ত্রাস হিসেবে পরিচিত জোনাব বাহিনীর প্রধান জোনাব আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অভিযান শেষে তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নিতে তাঁকে হরিণটানা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।