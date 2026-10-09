Ajker Patrika
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খুলনা

খুলনার রূপসায় পিস্তল ও গুলিসহ একজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনার রূপসায় পিস্তল ও গুলিসহ একজন গ্রেপ্তার

খুলনার পূর্ব রূপসায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে রাজু মোড়ল নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুক্রবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার রামনগর গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গ্রেপ্তার রাজু মোড়ল রামনগর গ্রামের ইমান আলী মোড়লের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজু মোড়ল খুলনার গ্রেনেড বাবুর বাহিনীর অন্যতম সক্রিয় সদস্য। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের শেষ দিকে বাড়িতে ফেরার খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। পরে তাঁকে পিস্তল ও গুলিসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

খুলনা জেলা পুলিশ সুপার সরকার ওমর ফারুক বলেন, রাজু মোড়ল মামুন মীর হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামি। তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে খোঁজা হচ্ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁর অবস্থান নিশ্চিত হয়ে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশ সুপার আরও বলেন, রাজু মোড়ল খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত গ্রেনেড বাবুর বাহিনীর অন্যতম সক্রিয় সদস্য। তাঁকে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। এসব তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে অভিযান চালানো হবে।

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