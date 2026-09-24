খুলনায় অস্ত্র, গুলিসহ শীর্ষ সন্ত্রাসী চিংড়ি পলাশের স্ত্রী গ্রেপ্তার

খুলনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী সংগঠন ‘বি’ কোম্পানির সক্রিয় সদস্য হিসেবে পুলিশের তালিকাভুক্ত চিংড়ি পলাশের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র, গুলিসহ তাঁর স্ত্রী টিকলি মাক্কি রানীকে (৩০)গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। বুধবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে নগরের সোনাডাঙ্গা থানার গোবরচাকা এলাকার বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
নগর গোয়েন্দা পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আহাদুজ্জামান মিয়া বলেন, চিংড়ি পলাশের বাড়িতে কয়েকজন সন্ত্রাসী অবস্থান করছে—এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালানো হয়। এ সময় বাড়ি থেকে তিনটি বিদেশি পিস্তল, ৯টি গুলি ও ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। একই স্থান থেকে পলাশের স্ত্রী টিকলি মাক্কি রানীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশের এই কর্মকর্তা বলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি জানান, স্বামী পলাশ গ্রেপ্তার হওয়ার পর দুই সন্তান নিয়ে তিনি ঢাকায় চলে যান। এরপর সেখানে একটি গার্মেন্টসে চাকরি নেন। স্বামীর সংসারে আর তিনি ফিরতে চাননি। পরে তাঁর ভাশুর স্বামীর জামিনের মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাঁকে খুলনায় নিয়ে আসেন। তিনি এর সঙ্গে জড়িত নন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন।
আহাদুজ্জামান মিয়া বলেন, পলাশের বাড়ি থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের ঘটনায় তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হবে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, সন্ত্রাসী পলাশের বড় ভাইয়ের সংগ্রহে ছিল এই অস্ত্র।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালের ৭ ডিসেম্বর যশোর থেকে চিংড়ি পলাশকে গ্রেপ্তার করে র্যাব-৬। বর্তমানে তিনি কারাগারে রয়েছেন। পুলিশের দাবি, খুলনা ও আশপাশের জেলার চিংড়িঘের মালিকদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে ১২টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে সোনাডাঙ্গা থানায় আটটি হত্যা মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এ ছাড়া মাদক, চাঁদাবাজি, মারামারি ও বিস্ফোরক আইনে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে।
এদিকে নগরের লবণচরা থানার জোড়া হত্যা মামলার আসামি আওয়ালের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি বিদেশি পিস্তল ও দুটি গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে নগরের হরিণটানা এলাকার আল আকসা জামে মসজিদ গলির একটি পরিত্যক্ত রান্নাঘর থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, লবণচরার আশিবিঘা এলাকায় জোড়া হত্যা মামলায় সম্প্রতি আওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাঁকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁর কাছে অস্ত্র থাকার তথ্য পাওয়া যায়।
এর ভিত্তিতে পুলিশ আল আকসা জামে মসজিদ গলির আবদুল জালাল হাওলাদারের বাড়ির পরিত্যক্ত রান্নাঘরে অভিযান চালায়। সেখানে তুষের বস্তার পাশ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।
কেএমপির সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, আওয়ালের দেখানো স্থান থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে।
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