খুলনায় যুবককে কুপিয়ে জখম

খুলনায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রায়হান শেখ ওরফে মিঠু (১৯) নামের এক যুবককে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শুক্রবার বিকেলে লবণচরা মধ্য হরিণটানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
মিঠু হরিণটানা ৮০ বিঘা এলাকার বাসিন্দা শিমুল শেখের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, রায়হানের সঙ্গে টুটপাড়া এলাকার সাইকি নামে এক যুবকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব রয়েছে। সেই দ্বন্দ্বের জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে রায়হানের দুই পায়ের হাঁটুর নিচে আঘাত করে দুর্বৃত্তরা। স্থানীয়রা বিষয়টি টের পেয়ে এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। তবে এ ঘটনার পর মধ্য হরিণটানা এলাকায় টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তুহিনুজ্জামান বলেন, রায়হানের সঙ্গে টুটপাড়া এলাকার একটি পক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ছিল দীর্ঘদিনের। ওই পক্ষ শুক্রবার বিকেলে মধ্য হরিণটানা এলাকায় একা পেয়ে যুবককে কুপিয়ে জখম করে।
স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি।
