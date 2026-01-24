Ajker Patrika
খুলনা

‘মা-বোনদের রাজাকারদের হাত তুলে দিয়ে এখন ধর্মের দোহাই দিয়ে ভোট চাইছে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
‘মা-বোনদের রাজাকারদের হাত তুলে দিয়ে এখন ধর্মের দোহাই দিয়ে ভোট চাইছে’
খুলনার ডুমুরিয়ায় আজ শনিবার বিকেলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা সভা ও সনাতনী সমাবেশে বক্তব্য দেন ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, ‘একটি গোষ্ঠী একাত্তর সালে আমাদের মা-বোনকে ধরে রাজাকার-আলবদরের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা এখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের কাছে ভোট চাইছে। তারা বলছে, “সব দলকে দেখেছেন, আমাদের একবার দেখুন।” আপনাদের তো একাত্তর সালেই দেখা হয়ে গেছে।’

আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাধীনতা চত্বরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা সভা ও সনাতনী সমাবেশে প্রধান অতিথি ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সব এসব কথা বলেন।

সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও খুলনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী রকিবুল ইসলাম বকুল। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুণ্ডু এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য নিপুণ রায় চৌধুরী।

সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু ও খুলনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আজগর লবি। সভাপতিত্ব করেন শিল্পপতি ও সমাজসেবক প্রফুল্ল রায়।

বিষয়:

বিএনপিখুলনা বিভাগনির্বাচননির্বাচন কমিশনখুলনাজেলার খবরনির্বাচন কমিশনার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশকে ‘শাস্তির’ হুমকি দিলেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ

বিশ্বে সর্বোচ্চ বেতন পেয়েও কেন পেশা ছাড়ছেন মার্কিন চিকিৎসকেরা

ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তে শেষ হতে পারে বাংলাদেশ ক্রিকেট

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

সৎ নেতাকে ভোট দিতে বলায় খতিবের দিকে তেড়ে গেলেন কিছু মুসল্লি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্থগিত

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকের উদ্বোধন অনুষ্ঠান স্থগিত

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে কী ব্যাখ্যা দিল আইসিসি

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

‘চীন তোমাদের গিলে খাবে’, কানাডাকে হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর পরামর্শে ভাগ্য খুলবে, চারপাশের মানুষ ধৈর্যের পরীক্ষা নেবে

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

নীলফামারীতে হাসপাতাল প্রকল্প: উত্তরের চিকিৎসাসেবার নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা

সম্পর্কিত

ভোলায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

ভোলায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারে অভিযান, দেড় লাখ টাকা জরিমানা

খামারের আড়ালে ঘোড়া জবাই, ১১টি জীবিত ও ৮টি জবাই করা ঘোড়া উদ্ধার

খামারের আড়ালে ঘোড়া জবাই, ১১টি জীবিত ও ৮টি জবাই করা ঘোড়া উদ্ধার

আমাদের খোঁচা দিলে খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব: জামায়াত আমির

আমাদের খোঁচা দিলে খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব: জামায়াত আমির

‘মা-বোনদের রাজাকারদের হাত তুলে দিয়ে এখন ধর্মের দোহাই দিয়ে ভোট চাইছে’

‘মা-বোনদের রাজাকারদের হাত তুলে দিয়ে এখন ধর্মের দোহাই দিয়ে ভোট চাইছে’