‘মা-বোনদের রাজাকারদের হাত তুলে দিয়ে এখন ধর্মের দোহাই দিয়ে ভোট চাইছে’

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, ‘একটি গোষ্ঠী একাত্তর সালে আমাদের মা-বোনকে ধরে রাজাকার-আলবদরের হাতে তুলে দিয়েছিল। তারা এখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের কাছে ভোট চাইছে। তারা বলছে, “সব দলকে দেখেছেন, আমাদের একবার দেখুন।” আপনাদের তো একাত্তর সালেই দেখা হয়ে গেছে।’
আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাধীনতা চত্বরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনা সভা ও সনাতনী সমাবেশে প্রধান অতিথি ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু সব এসব কথা বলেন।
সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও খুলনা-৩ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী রকিবুল ইসলাম বকুল। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুণ্ডু এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য নিপুণ রায় চৌধুরী।
সভায় আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য দেন খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু ও খুলনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মোহাম্মদ আলী আজগর লবি। সভাপতিত্ব করেন শিল্পপতি ও সমাজসেবক প্রফুল্ল রায়।
ভোলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোয় অভিযান পরিচালনা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় জেলা প্রশাসন, স্বাস্থ্য বিভাগ, নৌবাহিনী ও পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত ভোলা শহরের সদর রোড এলাকায় কয়েকটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।৫ মিনিট আগে
স্থানীয়দের দাবি, জাহাঙ্গীর আলম দীর্ঘদিন ধরে গরুর খামারের আড়ালে ঘোড়ার মাংসের অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন। গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর তিনি কিছুদিন আত্মগোপনে ছিলেন। সম্প্রতি এলাকায় ফিরে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে পুনরায় এই অপকর্ম শুরু করেন। বাড়িটি নির্জন এলাকায় হওয়ায় সাধারণ মানুষের যাতায়াত কম ছিল।১১ মিনিট আগে
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘আমরা কারও বিরুদ্ধে লাগালাগি-খোঁচাখুঁচি পছন্দ করি না। কিন্তু আমাদের খোঁচা দিলে খোঁচা ফিরিয়ে দেওয়া আমাদের ওপর ওয়াজিব। এ কাজ করতে আমাদের বাধ্য করবেন না।’১৭ মিনিট আগে
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচনের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ করছেন বিভিন্ন প্যানেলের প্রার্থী ও শিক্ষার্থীরা। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলচত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।১ ঘণ্টা আগে