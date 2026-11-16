খুবির সমাবর্তনের নিবন্ধনের সময় বৃদ্ধি ২১ নভেম্বর পর্যন্ত

খুবির সমাবর্তনের নিবন্ধনের সময় বৃদ্ধি ২১ নভেম্বর পর্যন্ত
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য নিবন্ধনের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২১ নভেম্বর পর্যন্ত এই নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
আজ সোমবার খুবির জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) মিজানুর রহমান খান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে এই নিবন্ধন করা যাবে। নিবন্ধন লিংক: https://convocation.ku.ac.bd
আগামী ১৩ জানুয়ারি খুবির সপ্তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনকারী গ্র্যাজুয়েটরা এ সমাবর্তনে অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন।