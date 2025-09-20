খুলনায় ‘চাঁদাবাজ’কে বাড়ি থেকে ধরে এনে পিটিয়ে হত্যা করলেন ব্যবসায়ীরা

খুলনা প্রতিনিধি
খুলনার ফুলতলা উপজেলার জামিরা বাজারে চাঁদাবাজির অভিযোগে গণপিটুনিতে আলম মোল্যা (৪০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত আলম মোল্যা ডুমুরিয়া উপজেলার টোলনা গ্রামের হায়দার আলী মোল্যার ছেলে। আলম ও তাঁর সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে ফুলতলা ও ডুমুরিয়া এলাকায় ব্যবসায়ীদের জিম্মি করে চাঁদাবাজি করছিলেন বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিকেলে জামিরা বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির মোল্যার গ্রামের বাড়িতে (টোলনা) গিয়ে অস্ত্রসজ্জিত চার-পাঁচজন মুখোশধারী সন্ত্রাসী তাঁকে জীবননাশের হুমকি দেয়। এর আগে তারা জামিরা বাজারের একটি দোকানিকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে চাঁদার দাবিতে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। এই ঘটনার পর বাজারের ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী আলম মোল্যাকে তাঁর বাড়ি থেকে ধরে বাজারে নিয়ে এসে পিটুনি দেন। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন।
জামিরা বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির মোল্যা বলেন, সন্ত্রাসী গ্রুপটি ফুলতলা বাজারে গিয়ে কয়েকটি দোকানে চাঁদা চেয়েছিল। পরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে জীবননাশের হুমকি দেয়। হুমায়ুন দাবি করেন, এরপর ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে আলম মোল্যাকে তাঁর বাড়ি থেকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান।
ফুলতলা থানার ওসি মো. জেল্লাল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাসনীম জাহান, সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নিহত আলমের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানান ওসি।
