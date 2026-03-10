Ajker Patrika
খাগড়াছড়ি

মানিকছড়িতে নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

মানিকছড়ি (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি 
নিহত নারীর ঘর। এই ঘরেই গতকাল রাতে তাঁর মেয়ের সঙ্গে ঘুমিয়েছিলেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার বড়বিল এলাকায় রান্নাঘর থেকে রাম্রা মারমা (৪১) নামের এক স্বামী পরিত্যক্তা নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) সকালে উপজেলার বাটনাতলী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বড়বিল এলাকায় ওই নারীর নিজ বাড়ির রান্নাঘর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত রাম্রা মারমা তিন ছেলে ও এক মেয়ের জননী।

নিহত ব্যক্তির মেয়ে কলেজছাত্রী আনুমা মারমা জানান, সোমবার (৯ মার্চ) রাত ১০টার দিকে আনুমা ও তাঁর মা রাম্রা মারমা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন নিজ শয়নকক্ষে। আনুমা সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঘুম থেকে উঠে তাঁর মাকে ঘরে না পেয়ে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে রান্নাঘরে কম্বলের স্তূপ দেখতে পান। পরে কম্বল সরাতেই মাথা ও গলায় আঘাতের চিহ্নযুক্ত রক্তাক্ত মরদেহ দেখে চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসে। পরে পুলিশে খবর দিলে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

মানিকছড়ি থানার ওসি (তদন্ত) মো. আল আমিন জানান, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে হত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা জানান, স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর থেকে কয়েক বছর রাম্রা মারমা শ্রমিকের কাজ করে সন্তানদের নিয়ে বসবাস করছেন। একমাত্র মেয়ে আনুমা তাঁর সঙ্গে থাকলেও ছেলেরা কাজের সুবাদে অন্যত্র থাকেন।

বিষয়:

এলাকার খবর
