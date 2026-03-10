মানিকছড়িতে নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার বড়বিল এলাকায় রান্নাঘর থেকে রাম্রা মারমা (৪১) নামের এক স্বামী পরিত্যক্তা নারীর রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১০ মার্চ) সকালে উপজেলার বাটনাতলী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বড়বিল এলাকায় ওই নারীর নিজ বাড়ির রান্নাঘর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত রাম্রা মারমা তিন ছেলে ও এক মেয়ের জননী।
নিহত ব্যক্তির মেয়ে কলেজছাত্রী আনুমা মারমা জানান, সোমবার (৯ মার্চ) রাত ১০টার দিকে আনুমা ও তাঁর মা রাম্রা মারমা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন নিজ শয়নকক্ষে। আনুমা সকাল সাড়ে ৭টার দিকে ঘুম থেকে উঠে তাঁর মাকে ঘরে না পেয়ে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে রান্নাঘরে কম্বলের স্তূপ দেখতে পান। পরে কম্বল সরাতেই মাথা ও গলায় আঘাতের চিহ্নযুক্ত রক্তাক্ত মরদেহ দেখে চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন এগিয়ে আসে। পরে পুলিশে খবর দিলে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
মানিকছড়ি থানার ওসি (তদন্ত) মো. আল আমিন জানান, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে হত্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে। আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা জানান, স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের পর থেকে কয়েক বছর রাম্রা মারমা শ্রমিকের কাজ করে সন্তানদের নিয়ে বসবাস করছেন। একমাত্র মেয়ে আনুমা তাঁর সঙ্গে থাকলেও ছেলেরা কাজের সুবাদে অন্যত্র থাকেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, এনায়েত ও নিগার সুলতানার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।৯ মিনিট আগে
এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বাবু আগে পাওয়ার টিলারের শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। ওই সময় হেরোইনের কারবারে জড়িয়ে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হন। দুই হাতে টাকা উড়িয়ে পরে মাটিকাটা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ইউপি সদস্য থাকা অবস্থায় ২০১৮ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক২৪ মিনিট আগে
ডিসি ইবনে মিজান বলেন, মাঠপর্যায় থেকে তাঁরা ৬-৮ হাজার টাকায় কঙ্কালগুলো কেনেন। পরে সেগুলো ১৫-২০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। তাঁরা কঙ্কাল বিক্রি করেন, তাঁদের কলেজে শিক্ষার্থীরা জানতেন। যখন কেউ অনলাইনে কঙ্কাল কেনার জন্য বুকিং দেয় তখন তাঁরা ১-২ সপ্তাহ সময় নেয়।৩১ মিনিট আগে
পরিবহনে জ্বালানি তেল সরবরাহে নির্ধারিত সিলিং বা রেশনিং পদ্ধতি আসন্ন ঈদযাত্রায় ঘরমুখী মানুষের ভোগান্তি বাড়াতে পারে এবং ভাড়া নৈরাজ্যকে উসকে দিতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।১ ঘণ্টা আগে