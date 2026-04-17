ঝিনাইদহ

বাকিতে চা না দেওয়ায় সংঘর্ষ, আহত ১০

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় বাকিতে চা না দেওয়ায় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। আজ শুক্রবার (১৭ এপ্রিল) সকালে উপজেলার পৌর খালধারপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় লোকজন জানায়, ওই গ্রামের রিপন হোসেন সকালে শাহজাহানের দোকানে চা পান করতে যান। আগের বাকি থাকা টাকা না দেওয়ায় নতুন করে বাকিতে চা দিতে অস্বীকার করেন দোকানি শাহজাহান। এ নিয়ে রিপন ও শাহজাহানের মধ্যে তর্কবির্তক ও হাতাহাতি হয়। এর জেরে দুই পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আহত হন অন্তত ১০ জন। সেখান থেকে তাঁদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাহবুব আলম পারভেজ বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় আহত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দু-একজনের অবস্থা একটু খারাপ, অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, বাকিতে চা বিক্রি না করা নিয়ে সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছেন। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

ঝিনাইদহশৈলকুপাসংঘর্ষখুলনা বিভাগআহত
