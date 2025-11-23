Ajker Patrika

চুরির অভিযোগ, সালিস বৈঠকে যুবককে ২০ ফুট মাটিতে নাকে খত

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
চুরির অভিযোগে নাকে খত দেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবি: সংগৃহীত
চুরির অভিযোগে নাকে খত দেওয়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ছবি: সংগৃহীত

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে চুরির অভিযোগে এক যুবককে (২৮) গ্রাম্য সালিসে নাকে খত দেওয়ানো হয়েছে। গতকাল শনিবার (২২ নভেম্বর) উপজেলার ভায়না ইউনিয়নের কালীশংকরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওই গ্রামের পল্লিচিকিৎসক এনামুলের বাড়িতে চুরির অভিযোগ তাঁকে এই শাস্তি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সালিসের মাতব্বররা। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গত শুক্রবার রাতে কালীশংকরপুর গ্রামের এনামুলের গরু চুরি করতে প্রবেশের অভিযোগে গতকাল বিকেলে একই গ্রামের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সালিস বসানো হয়। সালিসে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলামসহ কয়েক শ লোক উপস্থিত ছিলেন। সালিসে অভিযোগ তোলা হয়, শুক্রবার রাতে এনামুলের বাড়ির পাশে ওই যুবককে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এনামুলের ছেলে ইমরান। ইমরানের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই যুবক ও তাঁর বাবাকে পরদিন জোরপূর্বক সালিসে হাজির করা হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, সালিসে মাতব্বরদের একজন সাদা শার্ট ও লুঙ্গি পরে ওই যুবকের ঘাড় মাটির সঙ্গে চেপে ধরে প্রায় ২০ ফুট নাকে খত দেওয়ান। পরে কান ধরে ওঠবস করিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি মারধর করে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘এই ছেলে চোর। আওয়ামী লীগের সময় থেকেই তার চুরির অভিযোগ আছে। গ্রামের লোক এই ছেলেকে ধরে মারধর করে হাত কেটে দিতে চাচ্ছিল। এই কারণে আমি উপস্থিত থেকে তাকে সালিসে নাকে খত দিয়ে সতর্ক করে দিয়েছি। এর পরেও সে এমন কাজ করলে তাকে পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে।’

ওই যুবকের বাবার দাবি, চুরি করে চলতে হবে—এমন অভাব তাঁর সংসারে নেই। তাঁরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার।

হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন, ‘আমি কিছুক্ষণ আগে একটি ভিডিও দেখেছি। এটা খুবই অন্যায় কাজ করেছে। কেউ যদি কোনো অপরাধ করে থাকে, তাহলে তাকে আইনের হাতে তুলে দিতে হবে। কিন্তু সালিসে কেউ আইন হাতে তুলে নিলে তারাও অপরাধী হবে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী পরিবার থেকে অভিযোগ দিলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।’

বিষয়:

চুরিঝিনাইদহঅভিযোগঝিনাইদহ সদরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

ইউএনওর আইডি বিড়ম্বনায় জন্মনিবন্ধনের কাজ বন্ধ, ভোগান্তিতে সেবাগ্রহীতারা

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

দুবাই দুর্ঘটনা: তেজস রপ্তানির স্বপ্ন ফিকে ভারতের, জে–১৭ বিক্রির চুক্তি বাগাল পাকিস্তান

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

ভূমিকম্পের পর্যায়ক্রম: ফোরশক, মেইনশক ও আফটারশক কী

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

আজকের রাশিফল: প্রতিশোধের প্রবল ইচ্ছা জাগবে, আজ কিছু একটা হারাবেই

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ

তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল-শিবিরের সংঘর্ষ