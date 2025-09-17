মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের সদর উপজেলায় মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার কোদালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কোদালিয়া গ্রামে মাসুদ কাজী গ্রুপ এবং সোহেল মুন্সি ও রিয়াজ মুন্সি গ্রুপের বিরোধ রয়েছে। এসব গ্রুপের লোকজন বিএনপির কর্মী, সমর্থক। সম্প্রতি মাসুদ কাজী গ্রুপের অনুগত শোয়েব নামের এক ব্যক্তির পুকুরের মাছ বৃষ্টিতে ভেসে পাশের ধানের জমিতে চলে যায়। সোহেল মুন্সি ও রিয়াজ মুন্সি গ্রুপের লোকজন ভেসে যাওয়া মাছ ধরার জন্য জাল পাতেন। মাসুদ কাজী গ্রুপের অলিয়ার রহমান ও তাঁর ভাই শোয়েব তাঁদের মাছ ধরতে নিষেধ করে জাল তুলে নিতে বলেন। এ নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। এ ঘটনার জেরে গতকাল বিকেলে শোয়েবের ওপর প্রতিপক্ষ সোহেল মুন্সি ও রিয়াজ মুন্সি গ্রুপের লোকজন হামলা করেন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। এই হামলা ঘিরে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। আজ সকাল ১০টার দিকে দুই গ্রুপের লোকজন আবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের নারীসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আহতদের মধ্যে আবু সাঈদ, অলিয়ার, শোয়েব, অহিদ ও নুরুলকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
হাসপাতালে ভর্তি আহত অলিয়ার বলেন, ‘আমার ভাই শোয়েব তার পুকুরে মাছ ছাড়ে। কিন্তু বৃষ্টিতে পুকুর ভেসে পাশের ধানের জমিতে মাছ চলে যায়। তখন আমাদের প্রতিপক্ষ সোহেল মুন্সি ও রিয়াজ মুন্সির লোকজন মাছ ধরতে এলে তাদের নিষেধ করায় তারা আমাদের ওপর হামলা করে।’
এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, এ ঘটনায় থানায় এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঝিনাইদহের সদর উপজেলায় মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে উপজেলার কোদালিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কোদালিয়া গ্রামে মাসুদ কাজী গ্রুপ এবং সোহেল মুন্সি ও রিয়াজ মুন্সি গ্রুপের বিরোধ রয়েছে। এসব গ্রুপের লোকজন বিএনপির কর্মী, সমর্থক। সম্প্রতি মাসুদ কাজী গ্রুপের অনুগত শোয়েব নামের এক ব্যক্তির পুকুরের মাছ বৃষ্টিতে ভেসে পাশের ধানের জমিতে চলে যায়। সোহেল মুন্সি ও রিয়াজ মুন্সি গ্রুপের লোকজন ভেসে যাওয়া মাছ ধরার জন্য জাল পাতেন। মাসুদ কাজী গ্রুপের অলিয়ার রহমান ও তাঁর ভাই শোয়েব তাঁদের মাছ ধরতে নিষেধ করে জাল তুলে নিতে বলেন। এ নিয়ে গতকাল মঙ্গলবার দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। এ ঘটনার জেরে গতকাল বিকেলে শোয়েবের ওপর প্রতিপক্ষ সোহেল মুন্সি ও রিয়াজ মুন্সি গ্রুপের লোকজন হামলা করেন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। এই হামলা ঘিরে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। আজ সকাল ১০টার দিকে দুই গ্রুপের লোকজন আবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে উভয় পক্ষের নারীসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আহতদের মধ্যে আবু সাঈদ, অলিয়ার, শোয়েব, অহিদ ও নুরুলকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
হাসপাতালে ভর্তি আহত অলিয়ার বলেন, ‘আমার ভাই শোয়েব তার পুকুরে মাছ ছাড়ে। কিন্তু বৃষ্টিতে পুকুর ভেসে পাশের ধানের জমিতে মাছ চলে যায়। তখন আমাদের প্রতিপক্ষ সোহেল মুন্সি ও রিয়াজ মুন্সির লোকজন মাছ ধরতে এলে তাদের নিষেধ করায় তারা আমাদের ওপর হামলা করে।’
এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, এ ঘটনায় থানায় এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী পৌরসভার নাওতলা এলাকায় নোয়াখালী-ঢাকা মহাসড়কে একুশে পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে বাসের চালক বেলায়েত হোসেন (৪৭) নিহত ও তাঁর সহকারী মো. হানিফসহ অন্তত ১৬ জন আহত হয়েছেন।১০ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলার সলঙ্গায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে চলাচলের রাস্তা বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওমর ফারুক নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এতে বেল্লাল হোসেনেরসহ মোট ২৩ পরিবার ভোগান্তিতে পড়েছে। ভুক্তভোগী বেল্লাল হোসেন বিষয়টি নিয়ে গত শনিবার বিকেলে সলঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দেন।১১ মিনিট আগে
পুকুরের মাছ লুট, চাঁদাবাজি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগে অব্যাহতি পেয়েছিলেন রাজশাহীর বাগমারা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মহব্বত হোসেন। সম্প্রতি তাঁকে উপজেলার মোহনগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি করা হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক আব্দুল হাই সিদ্দিক সরকার ৭ সেপ্টেম্বর এ-সংক্রান্ত২৬ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় বাসচাপায় এক নারী ও তাঁর শিশুসন্তান নিহত হয়েছে। বাসটি পথচারীদের চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গজনাইপুর ইউনিয়নের দিনারপুর কলেজসংলগ্ন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে