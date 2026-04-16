Ajker Patrika
ঝিনাইদহ

পরিত্যক্ত পুকুরে ভাসছিল কিশোরীর মরদেহ

কোটচাঁদপুর (ঝিনাইদহ) প্রতিনিধি 
পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে একটি ভাটার পুকুর থেকে নাসিমা খাতুন (১৩) নামে এক কিশোরীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

নাসিমা খাতুন উপজেলার সাবদারপুর গ্রামের মৃত নাজমুল ইসলামের মেয়ে। স্থানীয়ভাবে তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

নিহতের মা নাজমা খাতুন জানান, গতকাল বুধবার সকাল ৯টার দিকে নাসিমা বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার সন্ধান মেলেনি। পরে বৃহস্পতিবার সকালে পুকুরে মরদেহ পাওয়ার খবর পান তাঁরা।

তিনি আরও জানান, জন্মের পর থেকে নাসিমা তাঁর নানার বাড়ি কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর থাকত। এরপর তার মা বিয়ে করার পর, তাদের সঙ্গে যশোরের নওয়াপাড়ায় থাকত কিছু ধরে।

স্থানীয়দের বরাতে জানা যায়, গতকাল মায়ের কাছে ফোন চাইলে না পেয়ে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়।

কোটচাঁদপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সায়েম ইউসুফ বলেন, সকালে পুকুরে মরদেহ ভাসমান অবস্থায় পাওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার করে। শুরুতে পরিচয় শনাক্ত না হওয়ায় পিবিআইকে জানানো হয়। পরে পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি বলেন, ঘটনাটি তদন্তাধীন, তাই এ বিষয়ে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।

বিষয়:

ঝিনাইদহনিহতখুলনা বিভাগমরদেহ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

নতুন শর্তে এবার লোহিতসাগর বন্ধ করার হুমকি ইরানের

সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জে নতুন ডিসি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

সম্পর্কিত

নেত্রকোনায় অবৈধভাবে মজুত করা ৩১০০ লিটার ডিজেল জব্দ, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ৩৩ শিশু

পারিবারিক কলহে স্ত্রীর হাত-পায়ের রগ কেটে দিলেন স্বামী

বাস খাদে পড়ার এক ঘণ্টা পর গর্তে এসে পিকআপের ধাক্কা

