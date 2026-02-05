Ajker Patrika
ঝালকাঠি

ঝালকাঠিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাসহ আটক ২

ঝালকাঠি, প্রতিনিধি
ঝালকাঠিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে স্বেচ্ছাসেবক দল নেতাসহ আটক ২
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির নলছিটিতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ইয়াবা, গাঁজা ও দেশীয় অস্ত্রসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের দুই নেতাকে গতকাল বুধবার রাতে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন নলছিটি থানার ওসি আরিফুল আলম।

আটককৃতরা হলেন উপজেলার পৌর এলাকার গৌরীপাশা গ্রামের আনসার মল্লিকের ছেলে গিয়াস মল্লিক (৩৫) এবং একই এলাকার সোবহান আকনের ছেলে সোহরাব আকন (৩৫)। গিয়াস মল্লিক নলছিটি পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব এবং সোহরাব আকন ৭ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যসচিব বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, সেনাবাহিনীর নলছিটি ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন তানভীরের নেতৃত্বে সেকেন্ড ইন কমান্ড ক্যাপ্টেন সাইয়ার ও লেফটেন্যান্ট সৌরভের সমন্বয়ে উপজেলার পৌর এলাকার অনুরাগ গ্রামে বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানের সময় তাঁদের কাছ থেকে ৪২টি ইয়াবা, ৬০০ গ্রাম গাঁজা, ইয়াবা সেবনের বিভিন্ন সরঞ্জাম, দেশীয় অস্ত্র ও মাদক বিক্রির নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়।

পরবর্তীকালে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আটককৃতদের নলছিটি থানায় সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন সেনা কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর আলম আজকের পত্রিকাকে বলেন, আটককৃতদের এখন পর্যন্ত থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। হস্তান্তরের পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়:

ঝালকাঠিইয়াবাবরিশাল বিভাগনলছিটিঝালকাঠি সদরজেলার খবরযৌথ বাহিনী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াত আমিরের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক নিয়ে যা বলল সেনাবাহিনী

আগুন দিয়েছে মামুন, কাঠ দিয়েছে জুয়েল: মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক এসআই মালেক

কোরিয়ান ড্রামা না বাবার দুই কোটির ঋণ, তিন বোনের মৃত্যুর নেপথ্যে কী

আশুলিয়ায় ছয় লাশ পোড়ানো ও হত্যা মামলা: সাবেক এমপি সাইফুলসহ ৬ জনের মৃত্যুদণ্ড

মিরপুরে বাসা থেকে দুই সন্তানসহ বাবা-মায়ের মরদেহ উদ্ধার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

এপস্টেইনের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্তের জন্য ক্ষমা চাই: বিল গেটস

আ.লীগের ৪৮ শতাংশ ভোট যাবে বিএনপির দিকে, জামায়াত পাবে ২৯ শতাংশ

আ.লীগের ৪৮ শতাংশ ভোট যাবে বিএনপির দিকে, জামায়াত পাবে ২৯ শতাংশ

কাটছে না অস্থিরতা, জাহাজজট বাড়ছে

কাটছে না অস্থিরতা, জাহাজজট বাড়ছে

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

সম্পর্কিত

জামায়াতের ইশতেহারে ইসলাম নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেই: সৈয়দ রেজাউল করীম

জামায়াতের ইশতেহারে ইসলাম নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেই: সৈয়দ রেজাউল করীম

খতনার সময় ভুল চেতনানাশক দিলে শ্বাসকষ্টে মারা যায় শিশু আয়ান: চার্জশিট

খতনার সময় ভুল চেতনানাশক দিলে শ্বাসকষ্টে মারা যায় শিশু আয়ান: চার্জশিট

সরকারি অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় লালমনিরহাট গণপূর্তের নির্বাহী প্রকৌশলী বরখাস্ত

সরকারি অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় লালমনিরহাট গণপূর্তের নির্বাহী প্রকৌশলী বরখাস্ত

চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মবিরতি দুই দিন স্থগিত

চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মবিরতি দুই দিন স্থগিত