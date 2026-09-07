Ajker Patrika
En
যশোর

যশোরে গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

­যশোর প্রতিনিধি
যশোরে গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

যশোরের অভয়নগরে বাহারুল মল্লিক (৪৫) নামে এক ব্যক্তির গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সকালে উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের রানাগাতী এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়। নিহত বাহারুল রানাগাতী গ্রামের হাকিম মল্লিকের ছেলে।

অভয়নগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শেখ লুৎফর রহমান বলেন, বাহারুল মল্লিকের রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। পরে তাঁরা থানায় খবর দিলে অভয়নগর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। তাঁর গলায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।’

শেখ লুৎফর রহমান আরও বলেন, ‘হত্যাকাণ্ডের কারণ প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি। নিহতের পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনার সম্ভাব্য কারণ জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে।’

বিষয়:

যশোরপুলিশঅভয়নগরখুলনা বিভাগখুলনামরদেহজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত