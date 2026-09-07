ঈশ্বরগঞ্জে চোলাই মদ বিক্রির দায়ে যুবকের কারাদণ্ড

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ পৌর শহরে চোলাই মদ বিক্রি করতে আসা কার্তিক মনি ঋষি (৩৮) নামে এক কারবারিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে আটক করা হয়েছে। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে পৌর শহরের পাটগুদাম এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।
কার্তিক ঋষি ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের ঝোপালের ছেলে।
ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সানজিদা রহমান। তাঁকে সহযোগিতা করে ঈশ্বরগঞ্জ থানা-পুলিশের একটি দল।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, কার্তিক ঋষি গৌরীপুর থেকে চোলাই মদ এনে ঈশ্বরগঞ্জের পাটগুদাম এলাকায় বিক্রি করতেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ পাটগুদাম এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে তিন বোতল চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।
ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সানজিদা রহমান বলেন, ‘মাদকদ্রব্যের বিস্তার রোধে উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
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