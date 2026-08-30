Ajker Patrika
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যশোর

সাবেক সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপনের এপিএস গ্রেপ্তার

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি
সাবেক সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপনের এপিএস গ্রেপ্তার
সাবেক সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্যের ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) গাজী আসাদ। ছবি: সংগৃহীত

যশোরের মনিরামপুরের আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ও সাবেক সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্যের ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) গাজী আসাদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার রাজগঞ্জ বাজার এলাকায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গাজী আসাদ একই উপজেলার দূর্বাডাঙ্গা ইউনিয়নের বাহিরঘরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি থানা যুবলীগের সদস্য। দীর্ঘদিন তিনি স্বপন ভট্টাচার্য্যের ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন।

মনিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু সাঈদ গাজী আসাদের গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, ‘শুনেছি, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ রাজগঞ্জ বাজার থেকে গাজী আসাদকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে যশোর সদর থানায় মামলা রয়েছে।’

বিষয়:

যশোরযশোর সদরগ্রেপ্তারপ্রতিমন্ত্রী
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