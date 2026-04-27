যশোরে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে উড্ডয়ন করে ইউএস বাংলার এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট।
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়। পোস্টে লেখা হয়, ‘নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অদম্য অঙ্গীকার নিয়ে যশোরের পথে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। গণমানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাঁর নিরলস প্রয়াস অব্যাহত।’
জেলা প্রশাসন ও দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল সকাল সোয়া ১০টায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যশোর বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে সরাসরি যাবেন জেলার শার্শা উপজেলার উলাশীতে। সেখানে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত উলাশী-যদুনাথপুর খাল পুনঃখননকাজের উদ্বোধন করবেন। একই সঙ্গে পুনঃখননস্থলে আয়োজিত এক সুধী সমাবেশে যোগ দেবেন তিনি। সেখান থেকে ফিরে বেলা সোয়া ১টায় যশোর শহরে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট যশোর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।
বেলা দেড়টায় প্রধানমন্ত্রী যশোরের প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি পরিদর্শন করবেন। এরপর যশোর সার্কিট হাউসে নামাজ ও দুপুরের খাবারের বিরতির পর বেলা সাড়ে ৩টায় যশোর ঈদগাহ ময়দানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে সন্ধ্যায় ঢাকার উদ্দেশে যশোর ছাড়বেন।
প্রধানমন্ত্রীকে বরণে প্রস্তুত যশোর। জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। প্রস্তুত জেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরাও।
প্রধানমন্ত্রীর জনসভা ঘিরে যশোর শহরে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম ঘটবে বলে আশা করেছে জেলা বিএনপি। জনসভা ঘিরে বাস, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ও মোটরসাইকেল মিলিয়ে পাঁচ হাজারের মতো যানবাহন আসবে। এ জন্য ইতিমধ্যে ১০টি পার্কিং স্পট নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে এমপি, মন্ত্রী ও ভিআইপিদের জন্য আলাদা পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও থাকবে।
বিএনপি নেতারা বলছেন, সরকারপ্রধানের আগমনের এদিনে যশোর উৎসবের শহরে পরিণত হবে। শহরে ও শহরতলিতে এবং গ্রামপর্যায়েও চলছে মাইকিং। প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে ঘিরে আশায় বুক বেঁধেছেন যশোরবাসী। এই সফর যশোরসহ এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থা ও মানুষের জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন ঘটবে—এমনটিই আশা সবার। নানা প্রত্যাশা ও দাবিদাওয়া বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দিয়ে উন্নয়ন ও দিনবদলের নেতৃত্ব দেবেন বলে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আশাবাদ এই অঞ্চলের মানুষের। এর আগে গত ২ ফেব্রুয়ারি যশোর উপশহর ডিগ্রি কলেজের মাঠে বিশাল নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন তারেক রহমান।
