ইমিগ্রেশনে ধরা পড়ল হত্যা মামলার দুই আসামি

যশোরের বেনাপোল ইমিগ্রেশন থেকে হত্যা মামলার দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ভারত যাওয়ার সময় তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার দুজন হলেন সাদিকুর রহমান শামিম ও সাজিদুর রহমান। সম্পর্কে তাঁরা দুই ভাই। তাঁরা সুনামগঞ্জের এলাকার জালাল উদ্দিনের ছেলে এবং তাঁরা আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে জানা গেছে।
বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের ওসি সাখাওয়াত হোসেন জানান, দুই সহোদর বেনাপোল ইমিগ্রেশনে তাঁদের পাসপোর্ট জমা দেয়। এ সময় তথ্য যাচাই করে দেখা যায়, তাঁরা দুজনেই হত্যা মামলায় কালোতালিকার আসামি। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানা-পুলিশে সোপর্দ করা হয়।
বেনাপোল পোর্ট থানার উপপরিদর্শক (এসআই) খায়রুল ইসলাম জানান, দুই সহোদরকে গ্রেপ্তার করে বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাঁদের হাতে তুলে দিয়েছে। তাঁরা দুই ভাই হত্যা মামলার আসামি। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের পরবর্তীতে সুনামগঞ্জ থানায় সোপর্দ করা হবে।
চাঁদপুরের মতলব উত্তরে বেড়িবাঁধের ওপর থেকে এক তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে উপজেলার ইসলামাবাদ ইউনিয়নে শিবপুর গ্রামে লাশটি পাওয়া যায়। তাঁর গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘদিন পর রাজশাহী সদর থেকে মিজানুর রহমান মিনু মন্ত্রী হলেন। তিনি মাত্র ৩২ বছর বয়সে রাজশাহী সিটি করপোরেশনের (রাসিক) মেয়র হন। টানা ১৭ বছর মেয়র ছিলেন। মেয়র থাকা অবস্থায় ২০০১ সালে তিনি রাজশাহী সদর আসনের সংসদ সদস্যও হন।১ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের আলোচিত হেকমত হত্যা মামলায় প্রধান আসামি রফিকুল ইসলাম সবুজকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন জেলা ও দায়রা জজ আদালত। একই সঙ্গে লাশ গুমের কাজে সহযোগিতার দায়ে তাঁর ভাই মাহফুজুর রহমানকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
খুন হওয়া শিশু জুবাইদের মা লিপি আক্তার জানান, তাঁর শিশু ছেলে জুবাইদ গতকাল সোমবার রাতে তার বড় আম্মুর (বড় চাচি) সঙ্গে ঘুমানের বায়না ধরে। সে অনুযায়ী রাতে খাবার খেয়ে সেও তাদের সঙ্গে ছিল। সকালে অনেক বেলা হয়ে যাওয়ায় ছেলেকে খাওয়ানোর জন্য ডাকতে গেলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা দেখা যায়।১ ঘণ্টা আগে