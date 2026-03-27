রাতের বেলায় হঠাৎ পেট্রলপাম্পে উপস্থিত জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী

জ্বালানি তেল নিয়ে বাজারে অস্থিরতার মধ্যে নিজ শহর যশোরে হঠাৎ পেট্রলপাম্পে উপস্থিত হয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে শহরের মনিহারে মনির উদ্দিন ও যাত্রিক পেট্রোলিয়াম সার্ভিস নামের দুটি তেলের পাম্পে যান তিনি। এ সময় তিনি পাম্প দুটির স্টোরেজ যাচাই করেন। পরে পাম্পের মজুত এবং ক্রয়-বিক্রয়ের নথিপত্র দেখেন। এ সময় কিছু অসংগতি পাওয়ায় পাম্পগুলোর কর্মকর্তাদের সতর্ক করেন তিনি।
পাম্পের সামনে যানচালকদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, অস্থির হওয়ার কোনো কারণ নেই। দেশে জ্বালানি তেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। সরকার পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছে। তেল নিয়ে অহেতুক আতঙ্ক না ছড়াতে সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি। একই সঙ্গে বাড়তি তেল মজুত না করতে চালকদের প্রতি অনুরোধ জানান তিনি।
অনিন্দ্য ইসলাম অমিত যশোর-৩ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য। জ্বালানি তেলের সংকট নিয়ে অস্থিরতার জন্য পাম্পমালিক ও ক্রেতারা একে অন্যের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। এমন পরিস্থিতির মধ্যে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নিজ এলাকায় রাতে হঠাৎ পাম্পগুলো তদারকি করলেন। আর এই ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে প্রশংসা করছেন সাধারণ মানুষ। তাঁরা বলছেন, সরকারের এ ধরনের তৎপরতা পাম্পমালিক ও অসাধু ক্রেতাদের সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে আসবে।
যশোরের পাম্পমালিকেরা জানান, ডিজেলের সরবরাহ মোটামুটি থাকলেও পেট্রল ও অকটেনের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। যশোরের অধিকাংশ ফিলিং স্টেশনে ঝোলানো হয়েছে ‘তেল নেই’ সাইনবোর্ড। যে কয়েকটি পাম্পে তেল পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে মোটরসাইকেলচালকদের দীর্ঘ লাইন। তেলের খোঁজে অনেক চালককে ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। দীর্ঘ পথ ঘুরেও চাহিদা অনুযায়ী তেল পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ করেছেন অনেকে।
যাত্রিক ফিলিং স্টেশনের ব্যবস্থাপক ইকরাম হোসেন অভিযোগ করে বলেন, চাহিদামতো তেল না পাওয়ার পাশাপাশি অনেক চালক দিনে তিন-চারবার করে তেল নিয়ে যাচ্ছেন। অপ্রয়োজনে এই বাড়তি সংগ্রহের কারণেই সাধারণ মানুষ তেল পাচ্ছেন না।
