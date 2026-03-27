Ajker Patrika
নেত্রকোণা

কেন্দুয়ায় অবৈধ মজুত ৮০০ লিটার পেট্রল জব্দ, দোকানিকে জরিমানা

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
লুকানো ৬টি ড্রাম থেকে প্রায় ৮০০ লিটার পেট্রল উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় অবৈধভাবে মজুত করা প্রায় ৮০০ লিটার পেট্রল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। সেই সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে দোকানিকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার রামপুর বাজারে এনায়েতুর রহমান ওরফে এনায়েতউল্লার দোকানে অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন। এ সময় দোকানের পেছনে অন্য একটি ঘর থেকে লুকানো ৬টি ড্রাম থেকে এসব পেট্রল উদ্ধার করা।

এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিফাতুল ইসলাম। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতও তিনি পরিচালনা করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, এনায়েতুর রহমান ওরফে এনায়েতউল্লা রামপুর বাজারে হার্ডওয়্যার ব্যবসার পাশাপাশি অকটেন ও পেট্রল বিক্রি করতেন। সম্প্রতি সারা দেশে অকটেন ও পেট্রলের সংকট দেখা দিলে তিনি তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পেছনে অন্য একটি ঘরে ছয়টি ড্রামে প্রায় ৮০০ লিটার পেট্রল মজুত করে রাখেন। গোপন সংবাদ পেয়ে আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় সেখানে অভিযান চালায় প্রশাসন।

ইউএনও রিফাতুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদ পেয়ে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত করা প্রায় ৮০০ লিটার পেট্রল জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ওই ব্যবসায়ীকে ৪০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আগামীকাল জব্দকৃত পেট্রল সরকার নির্ধারিত মূল্যে খোলা বাজারে বিক্রি করে সেই টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করার জন্য।

তিনি আরও বলেন, কয়েক দিন ধরে নিয়মিত অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুতের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হচ্ছে। পাম্পসহ সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হচ্ছে।

