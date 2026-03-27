উত্তরায় গাড়িচাপায় পুলিশ কনস্টেবলের বাবা নিহত

রাজধানীর উত্তরায় গাড়িচাপায় মমিনুল হক (৪৯) নামের একজন নিহত হয়েছেন। তিনি একজন পুলিশ কনস্টেবলের বাবা। আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) সন্ধ্যায় গাজীপুর-ঢাকা মহাসড়কের উত্তরা পূর্ব থানাধীন আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন) সদর দপ্তর-সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, রাস্তা পারাপার হচ্ছিলেন মমিনুল হক। ওই সময় ঢাকাগামী একটি অজ্ঞাতনামা গাড়ি বিমানবন্দরসংলগ্ন এপিবিএন কোয়ার্টারের পাশে তাঁকে চাপা দেয়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত মমিনুল হকের ছেলে শরিফুল ইসলাম বাংলাদেশ পুলিশে কনস্টেবল হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। তিনি গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশে কর্তব্যরত বলে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন উত্তরা পূর্ব থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাহাবুব আলম।
নিহত মমিনুল হকের বাড়ি রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার সন্তুষপুর চাঁদপাড়া গ্রামে। তিনি মো. শাহেদের ছেলে।
এসআই মাহাবুব বলেন, নিহত ব্যক্তির মরদেহের সুরতহাল রিপোর্ট চলছে। তাঁর স্বজনেরা হাসপাতালে আসছেন।
এ বিষয়ে ডিএমপির উত্তরা পূর্ব থানার পরিদর্শক (অপারেশন) মো. এমদাদুল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘অজ্ঞাতনামা গাড়িচাপায় আমাদের এক পুলিশ সদস্যের বাবা নিহত হয়েছেন। ঘাতক চালক ও গাড়িটি এখনো শনাক্ত করা যায়নি। শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’
পরিদর্শক এমদাদ বলেন, এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। ঘাতক চালকসহ গাড়িটি আটকের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘সাব্বাশ শরীয়তপুর জেলা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মী। শরীয়তপুরের জুলাই স্মৃতি নামক ভণ্ডামিতে আগুন দেওয়ায় অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই...১৩ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় অবৈধভাবে মজুত করা প্রায় ৮০০ লিটার পেট্রল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। সেই সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে দোকানিকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় উপজেলার রামপুর বাজারে এনায়েতুর রহমান ওরফে এনায়েতউল্লার...৩০ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে নিয়ে ফেসবুকে অপপ্রচার করা আজিজুল হক (৩৫) নামের এক জামায়াত নেতাকে মামলা ছাড়াই আদালতে পাঠিয়েছেন মুক্তাগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. লুৎফর রহমান। আজ শুক্রবার (২৭ মার্চ) বিকেলে মুক্তাগাছা থানা-পুলিশ ৫৪ ধারায় আজিজুল হককে...১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার ধলাটেঙ্গর নামের স্থানে রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনে কাটা পড়ে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। যমুনা সেতু পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।১ ঘণ্টা আগে