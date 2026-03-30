Ajker Patrika
জামালপুর

জামালপুরে বিদ্যুতায়িত হয়ে ইমামের মৃত্যু

জামালপুর প্রতিনিধি 
ইমরান মাজহারী। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের মাদারগঞ্জ উপজেলায় জমিতে সেচ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ইমরান মাজহারী (৩০) নামে এক ইমাম মারা গেছেন। গতকাল রোববার (২৯ মার্চ) রাত ৯টার দিকে উপজেলার বালিজুড়ী ইউনিয়নের চর নাংলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইমরান ওই এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে। তিনি উপজেলার পশ্চিম সুখনগরী সিরাজ তালুকদার জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন।

স্থানীয়রা জানান, রোববার রাতে ইমরান নিজেদের জমিতে বাবার সঙ্গে সেচ দিতে যান। এ সময় সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান তিনি।

বালিজুড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সেলিম মিয়া বলেন, সেচ পাম্পে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মসজিদের ইমাম ইমরান মারা গেছেন।

মাদারগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাকের আহম্মেদ বলেন, সেচ দিতে গিয়ে একজনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

মাদারগঞ্জজামালপুরবিদ্যুতায়িতমৃত্যুজামালপুর সদরইমাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

