হবিগঞ্জে খোয়াই নদের মাটিভর্তি ১০টি ট্রাক জব্দ

হবিগঞ্জে গভীর রাতে খোয়াই নদের মাটিভর্তি ১০টি ট্রাক জব্দ করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার শহরের লম্বাবাঁক এলাকা থেকে ট্রাকগুলো জব্দ করা হয়। এ রিপোর্ট লেখা (বিকেল ৪টা) পর্যন্ত ট্রাকগুলো কামড়াপুর এলাকায় পুলিশি পাহারায় রয়েছে।
এদিকে মিজান নামের এক ব্যক্তি ট্রাকগুলো ছাড়িয়ে নিতে জোর চেষ্টা চালান। একপর্যায়ে চৌধুরী বাজার পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে তিনি সরে যান। পুলিশ চালকদের কাছ থেকে ট্রাকের চাবি হেফাজতে নিয়েছে।
এলাকাবাসীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে একটি প্রভাবশালী চক্র গভীর রাতে নদ থেকে মাটি উত্তোলন করে বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে আসছে। এতে নদের তীর ভাঙনসহ পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।
জানতে চাইলে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দেলোয়ার হোসেন জানান, স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাকগুলো জব্দ করে। তবে এখন পর্যন্ত ট্রাকগুলোর মালিক বা চালকের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়নি। এ কারণে তাৎক্ষণিকভাবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি।
ওসি আরও জানান, জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। তবে তিনি জানান, ট্রাকগুলো ছাড়িয়ে নিতে কেউ তদবির করছে না।
