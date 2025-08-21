Ajker Patrika
বাসে গ্যাস নেওয়ার সময় ভয়াবহ আগুন, পুড়ল ১২ গাড়ি

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ) প্রতিনিধি 
আগুনে পুড়ে যাওয়া গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা
আগুনে পুড়ে যাওয়া গাড়ি। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে একটি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে ৯টি সিএনজি অটোরিকশা, একটি বাস ও দুটি মোটরসাইকেল সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যায়।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টার দিকে উপজেলার ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের আউশকান্দি সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস জানায়, সকালে একটি বাসে গ্যাস ভরার সময় হঠাৎ বিকট শব্দ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। মুহূর্তেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে নবীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে টানা দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে আগুন, পুড়ল বাস-অটোরিকশাসহ ১২ গাড়িসিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনে আগুন, পুড়ল বাস-অটোরিকশাসহ ১২ গাড়ি

নবীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের স্টেশন অফিসার মো. হাবিবুর রহমান জানান, বাসে গ্যাস রিফুয়েলিংয়ের সময় অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়েছে, বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আছে, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও উদ্ধারের তথ্য পরবর্তীতে দেওয়া যাবে।

নবীগঞ্জহবিগঞ্জসিলেট বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
