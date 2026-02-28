Ajker Patrika
হবিগঞ্জ

আধিপত্য নিয়ে হবিগঞ্জে সংঘর্ষ, নারীসহ আহত ৪০

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
আজমিরীগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের বিরাট উজান পাড়া গ্রামে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের বিরাট (উজান পাড়া) গ্রামে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে নারী-পুরুষসহ অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) রাত আনুমানিক ৮টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় দিলকুশ মিয়া (৪০), মহিবুর মিয়া (৪৫) ও বারাম মিয়াকে (৪৮) হবিগঞ্জ আধুনিক সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত অন্যদের মধ্যে রয়েছেন জয়নাল আবেদীন (৫৫), সেকুল মিয়া (৪৮), রুমন মিয়া (২২), উজ্জ্বল মিয়া (২০), পাবেল মিয়া (২৪), হুসাইন মিয়া (২১), কাবিল হোসেন (৩৫), নিজাম উদ্দিন (৫৫) ও মহিবুর রহমান (৪৫)। অন্যরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন স্থানে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বিরাট উজান পাড়া গ্রামের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ঈসমাইল হোসেন সরসের অনুসারীদের সঙ্গে বর্তমান ইউপি সদস্য মুজিবুর রহমান মজুর সমর্থকদের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে জলমহাল-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

শুক্রবার সন্ধ্যায় সরসপক্ষের মোতাহির মিয়ার ছেলে নীলয়ের সঙ্গে মজুপক্ষের মোতালিব মিয়ার ছেলে বজলু ও মহিবুরের কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ৪০ জন আহত হন।

ইউপি সদস্য মুজিবুর রহমান মজু বলেন, ‘জলমহাল-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে নামাজে যাওয়ার পথে আমার ছেলেকে মারধর করা হয়।’

সাবেক চেয়ারম্যান ঈসমাইল হোসেন সরসের সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি ব্যস্ততার কথা জানিয়ে পরে কথা বলবেন বলে লাইন কেটে দেন।

আজমিরীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকবর হোসেন বলেন, দুই পক্ষের বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

