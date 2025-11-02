Ajker Patrika
হবিগঞ্জে হত্যা মামলার আসামি ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
মঞ্জু কুমার দাস। ছবি: সংগৃহীত
মঞ্জু কুমার দাস। ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও বানিয়াচং উপজেলার ৫ নম্বর দৌলতপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শহীদ পরিবারকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান বানিয়াচং থানার ওসি মিজানুর রহমান।

রোববার (২ নভেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার প্রত্যন্ত মার্কুলি বাজার এলাকা থেকে চেয়ারম্যান মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করা হয়। জানা যায়, তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছিলেন।

এর আগে গতকাল শনিবার স্থানীয় একটি ফুটবল খেলায় পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাস। সেই অনুষ্ঠানের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নজরে আসার পর টনক নড়ে স্থানীয় প্রশাসনের।

শনিবার রাতে শহীদ পরিবারের সদস্যরা বানিয়াচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সঙ্গে দেখা করলে তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রোববার দুপুরে অভিযান চালিয়ে চেয়ারম্যান মঞ্জুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওসি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান জানান, চেয়ারম্যান মঞ্জু কুমার দাসের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে বানিয়াচংয়ের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ৯ হত্যা মামলা অন্যতম। তাঁর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

হবিগঞ্জহত্যাবানিয়াচংসিলেট বিভাগজেলার খবরবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
