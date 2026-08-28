Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

টুঙ্গিপাড়ায় গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

 টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
টুঙ্গিপাড়ায় গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মুনিয়া খানম (২৩) নামে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সকালে উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের চর-কুশলী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত মুনিয়া খানম চর-কুশলী গ্রামের বাসিন্দা প্রবাসী আলামিন শেখের স্ত্রী এবং পার্শ্ববর্তী বর্ণি ইউনিয়নের হেদায়েত শেখের মেয়ে।

এ তথ্য নিশ্চিত করে টুঙ্গিপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নাজমুল ইসলাম বলেন, এলাকাবাসীর মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহের জেরে মুনিয়া এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারেন।

বিষয়:

গোপালগঞ্জগৃহবধূটুঙ্গিপাড়ামরদেহ
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