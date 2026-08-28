Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

চারা উপড়ে ফেলা দুর্বৃত্তরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় ডেপুটি স্পিকারের ক্ষোভ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
চারা উপড়ে ফেলা দুর্বৃত্তরা গ্রেপ্তার না হওয়ায় ডেপুটি স্পিকারের ক্ষোভ
কলমাকান্দা-ঠাকুরাকোনা সড়কের পাশে পুনরায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে ডেপুটি স্পিকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার কলমাকান্দায় সড়কের পাশে রোপণ করা গাছের চারা উপড়ে ফেলার ঘটনায় জড়িতদের আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। একই সঙ্গে ঘটনার দুই দিন পার হলেও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

আজ শুক্রবার কলমাকান্দা-ঠাকুরাকোনা সড়কের পাশে পুনরায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি এই নির্দেশ দেন। এর আগে গত ২৫ আগস্ট রাতে উপজেলার বামনীকোনা এলাকায় সড়কের পাশে রোপণ করা ৩৫টি গাছ উপড়ে ফেলে দুর্বৃত্তরা। এ সময় কয়েকটি চারা ভেঙেও ফেলা হয়।

কর্মসূচিতে কায়সার কামাল বলেন, গাছ শুধু গাছ নয়, এটি একটি জীবন। আমি বলব, এই গাছগুলোকে হত্যা করা হয়েছে। রাতের আঁধারে এভাবে গাছ উপড়ে ফেলা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

ডেপুটি স্পিকারের উদ্যোগে রোপণ করা গাছের চারা উপড়ে ফেলার অভিযোগ দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধেডেপুটি স্পিকারের উদ্যোগে রোপণ করা গাছের চারা উপড়ে ফেলার অভিযোগ দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে

প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল কে বা কারা গাছগুলো হত্যা করেছে, তাদের খুঁজে বের করা। দুই দিন পেরিয়ে গেলেও তারা কিছুই করতে পারেনি। আমি প্রশাসনকে নির্দেশ দিচ্ছি, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যেন গাছ হত্যাকারীদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা হয়।

দুর্বৃত্তদের এমন কর্মকাণ্ডে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বন্ধ হবে না জানিয়ে ডেপুটি স্পিকার বলেন, কলমাকান্দা-নেত্রকোনা আঞ্চলিক সড়কের বাবনি এলাকায় নতুন করে আরও ১ হাজার ২০০ গাছের চারা রোপণ করা হবে।

এ সময় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীসহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

কলমাকান্দাগাছময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরনেত্রকোনাডেপুটি স্পিকার
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