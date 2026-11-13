Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে বাস-প্রাইভেটকার সংঘর্ষের পর ৮ যানবাহনের ধাক্কা, আহত শতাধিক

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে বাস-প্রাইভেটকার সংঘর্ষের পর ৮ যানবাহনের ধাক্কা, আহত শতাধিক
দুর্ঘটনাকবলিত প্রাইভেটকার। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরের বরইতলা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় ১০টি যানবাহনের সংঘর্ষে শতাধিক যাত্রী আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রথমে একটি প্রাইভেটকারের সঙ্গে যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পরে একের পর এক বাস, ট্রাক, প্রাইভেটকার ও ইঞ্জিনচালিত ইজিবাইকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে চারটি যাত্রীবাহী বাস, দুটি প্রাইভেটকার, দুটি ট্রাক ও দুটি ইঞ্জিনচালিত ইজিবাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে প্রায় এক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল।

দুর্ঘটনাকবলিত বাস থেকে যাত্রীদের বের করা হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত বাস থেকে যাত্রীদের বের করা হচ্ছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন দুর্ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গুরুতর আহত ২০ থেকে ২৫ জনকে উদ্ধার করে ফরিদপুর ও ভাঙ্গার হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জমুকসুদপুরঢাকা বিভাগসড়ক দুর্ঘটনা
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