গোপালগঞ্জে যুবক গ্রেপ্তার, এলাকায় ব্যবসায়ীদের মিষ্টি বিতরণ

গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় অন্তর মোল্লা (৩০) নামের এক যুবকের গ্রেপ্তারের খবরে তাঁর এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেছেন ব্যবসায়ীরা। আজ বুধবার সকালে সদর উপজেলার উলপুর ইউনিয়নের রাউতখামার গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার অন্তর রাউতখামার গ্রামের মিজান মোল্লার ছেলে।
বৌলতলী তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ মোল্লা আফজাল হোসেন বলেন, ৫ আগস্টের পরে অন্তর মোল্লা উলপুর বাজারের ব্যবসায়ী ও আশপাশ এলাকার বাসিন্দাদের অত্যাচার, নির্যাতন, চাঁদাবাজি করে অতিষ্ঠ করে তুলেছেন। এই কারণে তাঁর গ্রেপ্তারে খবর শুনে উলপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা এলাকায় মিষ্টি বিতরণ করেছেন।
উলপুর বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান, অন্তর মোল্লার চাঁদাবাজি, অত্যাচার, নির্যাতনে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে ছিল। ব্যবসায়ীরা ঠিকমতো ব্যবসা করতে পারেননি। কয়েক দিন আগে তিনি এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণার গাড়ি ও কর্মীদের উলপুর বাজারে আটকে গাড়ি ভাঙচুর ও টাকা ছিনতাই করেন।
গোপালগঞ্জ থানার এসআই আবুল কালাম বলেছেন, অন্তর মোল্লা গোপালগঞ্জ থানা, যাত্রাবাড়ী থানার একাধিক মামলার আসামি। তাঁকে ১৬ জুলাই গোপালগঞ্জে এনসিপির সভাস্থলে হামলার মামলায় আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি রাশেদ শেখ ও টুটুল শেখ পলাতক রয়েছেন। তাঁরা গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই রায় কার্যকর হবে বলে আদালত রায়ে উল্লেখ করেন। বাকি ১৮ জন আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন। রায়ের পর তাঁদের সাজা পরোয়ানাসহ কারাগারে পাঠানো হয়।২৫ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমানের ভাতিজা আজমেরী ওসমানের এক সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ফতুল্লা থানার শাসনগাঁও এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব অর্থায়নে কেনা এমভি বাংলার নবযাত্রা (আগের নাম: এক্সসিএল লায়ন) জাহাজের অফিশিয়াল ডেলিভারি নিয়েছে বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি)। গতকাল মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) লন্ডনের স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ১৯ মিনিটে এবং বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ১৯ মিনিটে জাহাজ...১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রাকের ধাক্কায় এক মাদ্রাসাশিক্ষার্থীসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় অন্তত তিনজন গুরুতর আহত হন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার বড়তাকিয়া বাজার এলাকায় জাহেদিয়া মাদ্রাসার সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে