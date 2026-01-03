Ajker Patrika

কালীগঞ্জে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন: বিএনপি ও জনতার দলের প্রতিনিধিকে জরিমানা

কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
বিধিমালা অমান্য করে ‘উঠান বৈঠক’ আয়োজন করে ‘জনতার দল’। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিধিমালা অমান্য করে ‘উঠান বৈঠক’ আয়োজন করে ‘জনতার দল’। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালীগঞ্জে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আলাদা ঘটনায় দুই রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শনিবার (৩ জানুয়ারি) উপজেলার বক্তারপুর এলাকায় তাঁদের এই জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কালীগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনী প্রচারণা ও সভার ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিধিমালা অমান্য করে ‘উঠান বৈঠক’ আয়োজন করায় ‘জনতার দল’-এর একজন প্রতিনিধিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী প্রতীক বরাদ্দের আগে কোনো ধরনের বিলবোর্ড বা পোস্টার লাগানো নিষিদ্ধ থাকলেও তা অমান্য করে নির্বাচনী বিলবোর্ড স্থাপন করায় বিএনপির একজন প্রতিনিধিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

অভিযান শেষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা জানান, সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫-এর ২৭(খ) বিধি মোতাবেক এই জরিমানা আদায় করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ রাখতে প্রশাসন বদ্ধপরিকর। আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে কেউ আগাম প্রচারণা বা নিয়মবহির্ভূত সভা-সমাবেশ করলে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

উল্লেখ্য, প্রতীক বরাদ্দের আগে দেয়াললিখন, পোস্টার টাঙানো বা বড় ধরনের শোডাউন করা আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা মনে করছেন, এ ধরনের নিয়মিত অভিযানের ফলে প্রার্থীরা নির্বাচনী আইন মানতে উৎসাহিত হবেন।

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগনির্বাচনসংসদকালীগঞ্জ (গাজীপুর)জরিমানা
