কাশিমপুর কারাগার থেকে ২৫ বছর পর মুক্তি পেলেন পাকিস্তানি রইস খান

গাজীপুর প্রতিনিধি
গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ থেকে দীর্ঘ ২৫ বছর পর মুক্তি পেয়েছেন পাকিস্তানি নাগরিক রইস খান। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কারাগার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি পান তিনি। এরপর বেলা দেড়টার দিকে লাল রঙের একটি গাড়িতে করে কারাগারের মূল ফটক দিয়ে বের হয়ে যান।
কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এর সিনিয়র জেল সুপার মো. আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
রইস খান পাকিস্তানের করাচি জেলার গুলজার হিজরি থানার বাসিন্দা এবং দিন মোহাম্মদের ছেলে। তিনি রমনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন।
কারাগার সূত্রে জানা গেছে, রইস খান ১৯৯৯ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশে কারাভোগ করছিলেন। পরে ২০০৫ সালের ৭ জুলাই তাঁর সাজা নির্ধারিত হয়। চলতি বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁর দণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়। তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি ‘মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী’ হিসেবে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২-এ অবস্থান করছিলেন।
সিনিয়র জেল সুপার মো. আল মামুন জানান, মুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর আজ বিশেষ শাখার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে রইস খানকে দূতাবাসের প্রতিনিধিদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে।
নড়াইল প্রতিনিধি
নড়াইলের কালিয়া উপজেলার পিরোলীস্থান নামের স্থানে চিত্রা নদীর তীর থেকে অজ্ঞাতনামা এক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার পাঁচগ্রাম ইউনিয়নের পিরোলীস্থান কবরস্থানের পাশে চিত্রা নদীর তীর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ পিরোলীস্থানের কবরস্থানসংলগ্ন চিত্রা নদীর তীরে অজ্ঞাতনামা একটি লাশ দেখেন স্থানীয় কয়েকজন জেলে। পরে থানায় খবর দিলে কালিয়া পুলিশ বেলা ১১টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া লাশটি একজন নারীর, যাঁর বয়স ৩০ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। অন্য কোথাও থেকে নদীর স্রোতে লাশটি ভেসে এসেছে বলে ধারণা পুলিশের। ওই নারীর মুখ মাফলার দিয়ে বাঁধা অবস্থায় ছিল।
ওসি বলেন, বিষয়টি অবগত হওয়ার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত নারীর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় ইউডি মামলা হয়েছে।
চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি
পাবনার চাটমোহরে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি মানিক মন্ডলকে (৩৫) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (৩ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল আলম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
জানা গেছে, ২০১৪ সালের একটি মামলার সাজাপ্রাপ্ত আসামি তিনি। মানিক মন্ডল চাটমোহর উপজেলার বিলচলন ইউনিয়নের বোঁথর গ্রামের ইনতাজ মন্ডলের ছেলে।
আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে রায় দেন। এর পর থেকেই মানিক আত্মগোপনে গাজীপুর উপজেলার জয়দেবপুর এলাকায় বসবাস করতেন।
চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনজুরুল আলম বলেন, গতকাল দিবাগত রাত ৩টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ১১ বছর আত্মগোপনে থাকা মানিক মন্ডলকে গ্রেপ্তার করে চাটমোহর থানা-পুলিশের একটি দল। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) আদালতের মাধ্যমে তাঁকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
বেরোবি প্রতিনিধি
২০ লাখ টাকার বিনিময়ে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) শাখা ছাত্রদলের নতুন কমিটি করা হয়েছে এবং সভাপতি প্রার্থীর (পদবঞ্চিত) কাছে ২ লাখ টাকা নিয়ে আরও ১০ লাখ টাকা চাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন ছাত্রদলের বেরোবি শাখা সভাপতি প্রার্থী ইমরান হোসেন।
সংবাদ সম্মেলনে ইমরান হোসেন বলেন, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের দায়িত্বপ্রাপ্ত টিম লিডার সহসভাপতি মুসা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আদনান, তাইজুল এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাসির হোসেনসহ বেশ কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কমিটি গঠনে সরাসরি আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করেছেন। কমিটির জন্য সহসভাপতি এম এম মুসা আমার কাছে সরাসরি টাকা চেয়েছেন। তিনি আমাকে বলেছেন ‘১০ লাখ টাকা দিলেই তুমি সভাপতি।’ আমি তাঁকে জানিয়েছি, ‘আমি ছাত্র রাজনীতি করব, সাধারণ শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর হয়ে কাজ করব। আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের রাজনীতি চাই। যেটা আমি পারিবারিকভাবেই পেয়ে আসছি। এগুলো বলার পরেও তিনি আমাকে বারবার বোঝান সভাপতি হলে নিয়োগ বাণিজ্য করবা, টেন্ডারগুলো নিবা। ইতিপূর্বে দেখছো না ক্যাম্পাসে লন্ড্রির দোকান পর্যন্ত এখানকার আহ্বায়ক খাচ্ছে? ছোটখাটো অনেক টেন্ডারও পাচ্ছে? ভিসি তো আমার ক্যাম্পাসের স্যার। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিব। তাঁকে তুমি সাপোর্ট দিবা, বাকিটা আমি দেখব।’
ইমরান হোসেন উল্লেখ করেন, ‘এম এম মুসা তাঁকে বলেছেন “এই যে আমরা এসেছি তোমাদের কমিটি দিতে, এখানে আসা, থাকার খরচ তো লাগবে। নিজের টাকা দিয়ে তো আর তোমায় সভাপতি বানাতে পারি না।” পরে তাঁর কথা বিবেচনা করে আমার কষ্টে অর্জিত টাকা যেটা আমি কোচিং চালিয়ে, প্রাইভেট পড়িয়ে উপার্জন করেছি সেখান থেকে কয়েক ধাপে ২ লাখ টাকা তাঁর হাতে দিয়েছিলাম। এতেও সে সন্তুষ্ট হননি। পরে ২০ লাখ টাকারও বেশি লেনদেন হয়েছে কমিটি গঠনে।
এই অনিয়ম, দুর্নীতি ও দপ্তর বাণিজ্যের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কারণে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক সদস্য এবং প্রতিষ্ঠাতা সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্নাকে বহিষ্কার করা হয়েছে, যা হাস্যকর, অগণতান্ত্রিক এবং প্রতিহিংসামূলক সিদ্ধান্ত বলে আমি মনে করি। এই নেতারা ছাত্রদলের জন্য কাজ করতে গিয়ে ছাত্রত্ব হারিয়েছিলেন এবং ১০ বছর পর ছাত্রত্ব ফিরে পেয়েছেন। অথচ যাদের কারণে তাঁর ছাত্রত্ব একসময় আটকে গিয়েছিল, সেই বিতর্কিত ব্যক্তিদেরই আজ কমিটিতে পুরস্কৃত করা হয়েছে।’
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সহসভাপতি মুসা বলেন, ‘বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলে আমরা রানিং ছাত্রদের রেখেছি। আমার বিরুদ্ধে যে ২০ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ তুলেছে, তা মিথ্যা। ছাত্রদলের কমিটিতে পদ না পাওয়ার কারণে মিথ্যা অভিযোগ দিচ্ছে। সে যদি আমার বিরুদ্ধে ২০ লাখ কেন ২০ টাকার লেনদেনেরও প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে আপনারা এটা খতিয়ে দেখবেন।’
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে পোশাকশিল্প রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান অনন্ত নিটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শরীফ জহিরসহ চারজনের বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকির হোসাইনের আদালতে মামলাটি দায়ের হয়।
সাদ ৩৬০-ডি ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড আর্কিটেক্টস নামে ওই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির বিজনেস কো-অর্ডিনেটর মো. আলী আজগর খান মোজাহেদী মামলাটি দায়ের করেন।
আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করে অভিযোগটি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনসকে (পিবিআই) তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বাদীর আইনজীবী সেঁজুতি ঘোষ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
মামলায় আরও যাদের আসামি করা হয়েছে— অনন্ত নিটওয়্যার লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ জহির, চিফ অপারেটিং অফিসার সৈয়দ মনির ও অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার মাহমুদুল হাসান।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, গত ১৯ মে অনন্ত নিটওয়্যার লিমিটেডের নরসিংদীর শিবপুরের একটি প্রকল্পে ফ্যাক্টরি শেড, অফিস বিল্ডিং ও প্রকল্পের অভ্যন্তরে সড়ক নির্মাণের জন্য নির্মাণ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সাদ ৩৬০-ডি ইঞ্জিনিয়ারস অ্যান্ড আর্কিটেক্টস-এর সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়।
চুক্তি অনুযায়ী, বাদীর প্রতিষ্ঠান আসামিদের নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ শুরু করে। কাজ চলা অবস্থায় গত ৩১ অক্টোবর রাত ১১টা ১৬ মিনিটে আসামিদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চিফ অপারেটিং অফিসার সৈয়দ মনির একটি ইমেইল পাঠিয়ে বাদীকে নির্মাণ কাজ পরদিন থেকে বন্ধ রাখতে বলা হয়। কিন্তু গভীর রাতে ই-মেইল পাঠানোতে বাদীর শ্রমিক-কর্মচারীরা না জেনে পরদিন কাজ করতে যান। আসামিদের লোকজন বাদীর শ্রমিক-কর্মচারীকে প্রকল্পের ভেতরে ঢুকতে না দিয়ে তাঁদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করেন। এরপর আর বাদীর প্রতিষ্ঠানকে নির্মাণ কাজ করতে দেওয়া হয়নি। এদিকে বাদীর কাজের জন্য প্রকল্পের অভ্যন্তরে থাকা আনুমানিক এক কোটি টাকার মালামাল ও যন্ত্রপাতিও আসামিরা প্রকল্পের মধ্যে আটকে রাখে।
বাদী মামলার অভিযোগে আরও বলেন, এর আগে তাঁদের দাখিল করা এক কোটি ৮৯ লাখ ৬৪ হাজার ৭২৫ টাকাও আসামিরা পরিশোধ করেননি।
এরপর উকিল নোটিশ দিয়ে আসামিদের বাদীর পাওনা টাকা পরিশোধের এবং প্রকল্পের ভেতরে থাকা যন্ত্রপাতি ও মালামাল ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানান।
আসামিরা এ পর্যন্ত বাদীর টাকা পরিশোধ না করায় এবং প্রকল্পের ভিতরে থাকা মালামাল ও যন্ত্রপাতি ফেরত না দেওয়ায় সেগুলো প্রতারণামূলকভাবে আত্মসাৎ করার অভিযোগ এনে আদালতে মামলা করা হয়েছে।
বাদী মো. আলী আজগর খান মোজাহেদী বলেন, অনন্ত নিটওয়্যার লিমিটেডের কর্মকর্তারা প্রকল্পের মধ্যে আটকে থাকা বাদীর মালামাল ও যন্ত্রপাতি ফেরত নেওয়ার কথা বললেও বাদীর শ্রমিকেরা সেখানে গেলে তাঁদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। আসামিরা বাদীর যন্ত্রপাতি ও মালামাল এবং তাদের পাওনা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছেন বলে তিনি বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করেছেন।
উল্লেখ্য, গত ১ ডিসেম্বর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল (সিআইসি) শরীফ জহির ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ব্যাংক হিসাবগুলোর (যা ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডসহ) লেনদেন স্থগিত করার নির্দেশ দেন। সিআইসির এই ধরনের পদক্ষেপ সাধারণত বড় ধরনের আর্থিক অনিয়ম বা কর ফাঁকির সন্দেহে নিয়ে থাকে।
শরীফ জহির ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।
