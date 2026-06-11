Ajker Patrika
গাজীপুর

বিদ্যালয়ের পাশে ভাগাড় অপসারণ, জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে স্বস্তি

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
বিদ্যালয়ের পাশে ভাগাড় অপসারণ, জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে স্বস্তি
গতকাল আবর্জনার স্তূপ পরিস্কার করে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলায় বঙ্গতাজ তাজউদ্দীন আহমদ আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের পাশ ঘেঁষে গড়ে ওঠা ময়লার ভাগাড় অপসারণ করা হয়েছে। গণমাধ্যমে, বিশেষ করে আজকের পত্রিকাসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশের পর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই অপসারণ কার্যক্রম চালানো হয়।

গতকাল বুধবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলা অভিযানে বিদ্যালয়ের পাশের ময়লার স্তূপ সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে ফেলা হয়। এতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, কাপাসিয়া-শ্রীপুর আঞ্চলিক সড়কের পাশে বিদ্যালয়টির অন্তত ১৩টি শ্রেণিকক্ষের জানালার পাশে দীর্ঘদিন ধরে বর্জ্য ফেলা হচ্ছিল। স্থানীয় বাজারের পচা শাকসবজি, হোটেলের বাসি খাবার, মুরগির নাড়িভুঁড়ি ও গৃহস্থালির আবর্জনা জমে সেখানে একটি বড় ভাগাড়ে পরিণত হয়। এতে তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ায় পাঠদান ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হয়।

এ বিষয়ে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো. নূরুল করিম ভূঁইয়া আজ বৃহস্পতিবার সকালে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বর্তমানে স্থানটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রয়েছে।’

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘ময়লার কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল। সংবাদ প্রকাশের পর দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।’

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এখন বিদ্যালয় ও আশপাশের পরিবেশ অনেকটা স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।

বিষয়:

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