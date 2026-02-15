কালিয়াকৈরে অজ্ঞাত ব্যক্তির কাটা হাত উদ্ধার

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের পাশ থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির কাটা হাত উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে উপজেলার চন্দ্রা সিপি গেট এলাকা থেকে হাতটি উদ্ধার করা হয়। কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মহাসড়কের চন্দ্রা সিপি গেটের বিপরীত পাশে একটি কাটা হাত পড়ে থাকতে দেখেন পথচারীরা। বিষয়টি দ্রুত জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ জানানো হলে কালিয়াকৈর থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতটি উদ্ধার করে।
ঘটনার পরপরই আশপাশের এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়। তবে কোনো দেহাবশেষ বা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়রাও এ বিষয়ে স্পষ্ট কোনো তথ্য দিতে পারেননি।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন বলেন, উদ্ধার হওয়া হাতটি আনুমানিক ৩৫ বছর বয়সী কোনো পুরুষের হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এটি জীবিত না মৃত ব্যক্তির দেহাংশ, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দায়ের করেননি। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
নগরীর রুপাতলীর এই কারখানায় কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ শেষে সন্ধ্যা ৬টার দিকে তাঁরা মহাসড়ক অবরোধ করেন। এতে চরম দুর্ভোগে পড়ে এই রুটের যাত্রীরা। অবরোধের ফলে ঢাকার সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ছাঁটাই হওয়া সোনারগাঁও টেক্সটাইল শ্রমিক ইউনিয়নের দুই শ্রমিকনেতাকে কাজে ফিরিয়ে নেওয়ার১০ মিনিট আগে
নির্বাচনের দুই দিন পরই নিজের ব্যানার-ফেস্টুন অপসারণের কাজ শুরু করেছেন ঢাকা-১৮ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। পরিবেশদূষণ রোধ ও জনদুর্ভোগ লাঘবে নিজ উদ্যোগে এসব নির্বাচনী প্রচারসামগ্রী অপসারণ করছেন তিনি।১৪ মিনিট আগে
ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে ঘোষণা দিয়ে ফুল দিতে গিয়ে পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষক ড. আ ক ম জামাল উদ্দিন। তবে থানায় নেওয়ার পর তাঁকে পরে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের সাবেক আহ্বায়ক।৩৩ মিনিট আগে
কার্যক্রম নিষিদ্ধ খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয় খুলে পুষ্পমাল্য অর্পণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অফিসটি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাত ৮টার দিকে কার্যালয়টিতে আগুন দেওয়া হয়।৪২ মিনিট আগে