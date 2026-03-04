টঙ্গীতে পুলিশ সদস্যকে ছুরিকাঘাত, ছিনতাইকারীর পায়ের রগ কেটে দিল জনতা

গাজীপুরের টঙ্গীতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক পুলিশ সদস্য গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাত পৌঁনে ১১টার দিকে টঙ্গীর এরশাদনগর এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ ঘটনা ঘটে। এ সময় স্থানীয়রা আল আমিন (২৬) নামের ওই ছিনতাইকারীকে আটক করে। পরে কাছে থাকা চাপাতি দিয়ে তাঁর পায়ের রগ কেটে দেয়।
আহত এই পুলিশ সদস্যের নাম মোহাম্মদ শান্ত (২৬)। তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট (পিওএম) হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ঘটনার পর আহত পুলিশ সদস্য ও ছিনতাইকারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
জানা গেছে, গতকাল রাতে পুলিশ সদস্য শান্তর মোবাইল ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এক ছিনতাইকারী।
এতে ওই পুলিশ সদস্য বাধা দিলে ছিনতাইকারীদের একজন তাঁর গলায় ছুরিকাঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হন। ঘটনাটি দেখতে পেয়ে আশপাশের লোকজন এক ছিনতাইকারীকে আটক করে। পরে উত্তেজিত জনতা তাকে গণধোলাই দেয়।
একপর্যায়ে তার কাছে থাকা চাপাতি দিয়ে তারই পায়ের রগ কেটে ফেলে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত পুলিশ সদস্য ও ছিনতাইকারী আল আমিনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়।
টঙ্গী পশ্চিম থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো.শাহিন আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহযোগী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনাকে (৩৮) ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কর্মচারী ফজলুর রহমানও নিজ গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।৮ মিনিট আগে
ভোলার বোরহানউদ্দিনের তেঁতুলিয়া নদীতে অবৈধভাবে ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন ও চরের কৃষিজমির মাটি কেটে নেওয়ার দায়ে দুটি ড্রেজার মেশিনসহ একটি বাল্কহেড আটক করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় আটক ড্রেজার মেশিনের শ্রমিক ও বল্কহেডের শ্রমিককে সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।৩৬ মিনিট আগে
ঘুষ দাবির অভিযোগ খণ্ডন করতে আজ বুধবার সকালে নিজের দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। তবে সংবাদ সম্মেলন শেষে পছন্দের গণমাধ্যমকর্মীদের একটি করে খাম দেওয়া হয়েছে, তাতে ছিল ৫০০ টাকা।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) কর্তৃক নির্ধারিত বাসা থেকে ময়লা সংগ্রহের বিল ১০০ টাকার বেশি নিলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. আবদুস সালাম।১ ঘণ্টা আগে