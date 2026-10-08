Ajker Patrika
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গাজীপুর

৬ বছরের শিশু অপহরণের অভিযোগে আরও এক নারী গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৬ বছরের শিশু অপহরণের অভিযোগে আরও এক নারী গ্রেপ্তার
৬ বছরের শিশু অপহরণের অভিযোগে তহুরা বানু লিপিকে (৪৫) নামে এক নারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর থেকে ছয় বছরের এক শিশুকে অপহরণে জড়িত থাকার অভিযোগে তহুরা বানু লিপিকে (৪৫) নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডির সাইবার রেঞ্জ বাংলাদেশ (এসআরবি)-৪ ও এসআরবি-১-এর যৌথ দল। মঙ্গলবার (৬ অক্টোবর) রাতে গাজীপুরের টঙ্গী পশ্চিম থানার খাঁ-পাড়ার একটি বাসায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি নিশ্চিত করে এসআরবি-৪।

এসআরবি জানায়, গত ১৮ সেপ্টেম্বর রূপনগরের দুয়ারিপাড়া এলাকার নিজ বাসা থেকে ওই শিশুকে অপহরণ করা হয়। ঘটনাটি বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার পর এসআরবি-৪ ছায়াতদন্ত শুরু করে। এরই মধ্যে গতকাল বুধবার শিশুটিকে উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ ঘটনায় কুসলুম নামের আরেকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

তদন্তসংশ্লিষ্টরা জানান, শিশুটিকে বিক্রির জন্য অপহরণ করা হয়েছিল। সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, অপহরণের পর শিশুটিকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরের ফেয়ার নার্সিং হোম ক্লিনিকে নেওয়া হয়। পরে আরেকটি সিসিটিভি ফুটেজে লিপি ও নাসরিনকে শিশুটির হাত ধরে নিয়ে যেতে দেখা যায়।

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তদন্তে আরও জানা যায়, লিপি ও নাসরিন বিভিন্ন নিঃসন্তান দম্পতির কাছে শিশুটিকে বিক্রির চেষ্টা করেন। তবে শিশুটির বয়স বেশি হওয়ায় তারা তাকে বিক্রি করতে পারেননি। পরে লিপির পরামর্শে নাসরিন শিশুটিকে অন্য স্থানে নিয়ে যান।

এসআরবি জানায়, শিশুটিকে বিক্রির চেষ্টা চলার সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে খবর প্রকাশিত হওয়ায় চক্রের সদস্যরা শিশুটিকে টঙ্গী এলাকার একটি রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যায়। পরে তথ্যপ্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শিশুটিকে উদ্ধার এবং লিপির অবস্থান শনাক্ত করা হয়।

এরপর এসআরবি-৪ ও এসআরবি-১-এর যৌথ দল টঙ্গী পশ্চিম থানার খাঁ-পাড়ার ওই বাসায় অভিযান চালিয়ে লিপিকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় পাঠানো হয়েছে। চক্রের অন্য সদস্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছে এসআরবি।

বিষয়:

টঙ্গীঢাকা বিভাগঅপহরণশিশু
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