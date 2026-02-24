বিএনপিতে চাঁদাবাজদের ঠাঁই হবে না: এমপি জালাল উদ্দিন

চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ) আসনের সংসদ সদস্য ড. মো. জালাল উদ্দিন বলেছেন, মাদক কারবারি ও মাদক সেবনকারীরা বিএনপির কেউ না। এই মতলবের মাটি থেকে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূল করা হবে। সন্ত্রাস, মাদক ও চাঁদাবাজ নির্মূলে কোনো আপস নেই। অপরাধী যে-ই হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। সন্ত্রাসী মাদক ও চাঁদাবাজদের ঠাঁই বিএনপিতে হবে না।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার ঢাকিরগাঁও বালুর মাঠে উপজেলা বিএনপি, মতলব পৌর বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে নব নির্বাচিত এমপিকে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ড. জালাল উদ্দিন আরও বলেন, ‘নির্বাচনের পূর্বে আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, তা অক্ষরে অক্ষরে পূরণ করব। আপনাদের দাবিদাওয়া জানাবেন, সাধ্যমতো আমি আপনাদের সন্তুষ্ট রাখব। আপনাদের সন্তুষ্ট রাখা আমার পবিত্র দায়িত্ব। আমার দায়িত্ব পালনে আমি চুল পরিমাণও অবহেলা করব না। আমি আপনাদের একজন সেবক।’
এমপি জালাল উদ্দিন বলেন, ‘অবৈধ পথে আমি এক টাকাও খাই না। আর আমি কোনো পারসেন্টেজ খাই না, কমিশনও খাই না। আমার নাম ভাঙিয়ে যদি কেউ অপরাধ করে তাহলে তাকে বেঁধে রেখে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।’
ড. জালাল বলেন, ‘আইন আইনের গতিতেই চলবে। অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। থানায় বা কোনো প্রশাসনিক অফিসে এসে কেউ অভিযোগ করলে প্রশাসন অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত সাপেক্ষে অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসনকেও জবাবদিহির মধ্যে আসতে হবে। সমাজ ও দেশের জন্য সঠিক এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে ইনশা আল্লাহ।’
নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য জালাল উদ্দিন বলেন, ‘স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল, ভূমি অফিসসহ বিভিন্ন দপ্তরে কোথাও কোনো অনিয়ম চলবে না।’
এমপি জালাল উদ্দিন আরও বলেন, ‘চাঁদপুর-২ নির্বাচনী এলাকা ও মানুষের উন্নয়নের জন্য আমি সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করব, ইনশা আল্লাহ।’
মতলব পৌর বিএনপির সভাপতি শোয়েব আহমেদ সরকারের সঞ্চালনায় ও মতলব দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সভাপতি এনামুল হক বাদলের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য দেন মতলব দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. সফিকুল ইসলাম সাগর, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এমদাদ হোসেন খাঁন, মতলব পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. জাকির হোসেনসহ অনেকে।
