টঙ্গীতে পোশাক কারখানার অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক অসুস্থ
গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানায় অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে টঙ্গীর তিলারগাতি এলাকার কনসেপ্ট নিটিং লিমিটেড নামের কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
কারখানার সূত্রে জানা গেছে, আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে শ্রমিকেরা চা পানের বিরতিতে কারখানার ক্যানটিনে যান। কিছুক্ষণ পর অর্ধশতাধিক নারী শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারখানা কর্তৃপক্ষ অসুস্থ নারী শ্রমিকদের উদ্ধার করে টঙ্গীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যায়।
কারখানাটির সুইং সেকশনের অপারেটর ফাতেমা আক্তার বলেন, ‘চা পানের বিরতিতে কারখানার ক্যানটিনে যাই। বাসায় বানানো খাবার খেয়েছি। এ সময় কারখানার ফিল্টারিং (পরিশোধন করা) পানি পান করি। কিছুক্ষণ পর বমি ও পেটে ব্যথা অনুভব হয়। পরে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে কারখানা কর্তৃপক্ষ আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসে।’
কারখানাটির মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা শাজিদ হোসেন বলেন, ‘হঠাৎ নারী শ্রমিকেরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে এসেছি। সবাইকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।’
গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক (টঙ্গী জোন) মো. আজাদ রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে কারখানায় এসেছি। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছি। নারী শ্রমিকদের অসুস্থ হওয়ার কারণ জানা যায়নি।’