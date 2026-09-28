Ajker Patrika
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গাজীপুর

গাজীপুরে মধ্যরাতে গাড়িচাপায় মা ও শিশুকন্যা নিহত

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৩: ৪১
গাজীপুরে মধ্যরাতে গাড়িচাপায় মা ও শিশুকন্যা নিহত
প্রতীকী ছবি

গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল গাড়ির ধাক্কায় রুজুকা বেগম (৩০) ও তাঁর সাড়ে তিন বছর বয়সী মেয়ে ইয়ামনি নিহত হয়েছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১টা থেকে ২টার মধ্যে পুবাইল থানাধীন মেঘডুবি কালি ফ্যাক্টরির কাছে গাজীপুর-গাউছিয়া বাইপাস মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, রুজুকা বেগম শেরপুর জেলার শ্রীবরদী থানার বাগহাতা গ্রামের সেকান্দার আলীর মেয়ে এবং মনির হোসেনের স্ত্রী। তাঁরা গাজীপুর মহানগরীর সদর থানার সালনা বাজার এলাকার জনৈক মোস্তফার বাড়িতে ভাড়ায় বসবাস করতেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাতের কোনো একসময় ওই মহাসড়কে একটি গাড়ির ধাক্কায় মা-মেয়ে গুরুতর আহত হন। পরে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এর মাধ্যমে খবর পেয়ে পুবাইল থানার এসআই মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

পুলিশ আহত দুজনকে উদ্ধার করে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে রুজুকা বেগমকে মৃত ঘোষণা করেন। শিশু ইয়ামনিকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। রাত আনুমানিক ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শিশুটিও মারা যায়।

পুবাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান জানান, দুর্ঘটনার পর গাড়িটি ঘটনাস্থল থেকে চলে যায়। বর্তমানে মা ও মেয়ের মরদেহ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রয়েছে। এ ঘটনায় পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

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